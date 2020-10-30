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- 30 Eki 2020 - 18:48

İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya, yaralı sayısı 202'ye yükseldi

AFAD, İzmir'deki depremin ardından 13'ü 4 büyüklüğünün üzerinde 67 artçı sarsıntı yaşandığını açıkladı

Emir Şanlı
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İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya, yaralı sayısı 202'ye yükseldi. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( AFAD), İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 6'ya, yaralananların sayısının ise 202'ye yükseldiğini bildirdi.

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, bugün saat 14.51'de Ege Denizi Seferihisar açıklarında 6,6 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından 13'ü 4 büyüklüğünün üzerinde 67 artçı sarsıntı yaşandığı belirtildi.

Sağlık Afet Koordinasyon Merkezi'nden alınan ilk bilgilere göre, 1'i boğularak olmak üzere, 6 vatandaşın hayatını kaybettiği, 202 vatandaşın yaralandığı duyurulan açıklamada, İzmir'de yıkılan ve hasar gören 12 binada arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

Açıklamada, acil barınma ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla bölgeye çadır, battaniye, yatak, yastık ve çarşaf seti sevk edildiği, Türk Kızılay tarafından ise 54 personel, 22 gönüllü, 17 araç, 10 bin 282 ikram malzemesi ve 25 bin 500 kişiye hizmet verebilecek mobil mutfak ve ekipmanlarının gönderildiği kaydedildi.
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30 Eki 2020 - 18:48 AA Ankara- Gündem

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