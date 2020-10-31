Haberler Ankara Haberler Ankara
- 31 Eki 2020 - 00:49

İzmir'deki depremde 2 kişi yaklaşık 9 saat sonra enkaz altından çıkarıldı

Bayraklı ilçesinde çöken binalarda çalışmalarını sürdüren ekipler, 283. Sokak'taki binanın enkazından Erol Subaş isimli vatandaşı çevredekilerin alkışları arasında çıkardı. Subaş ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Emir Şanlı
Emir Şanlı Tüm Haberleri
ABONE OL Google News Sayfamız

İzmir açıklarında meydana gelen deprem nedeniyle enkaz altında kalan 2 kişi daha yaklaşık 9 saat sonra kurtarıldı.

Bayraklı ilçesinde çöken binalarda çalışmalarını sürdüren ekipler, 283. Sokak'taki binanın enkazından Erol Subaş isimli vatandaşı çevredekilerin alkışları arasında çıkardı. Subaş ambulansla hastaneye kaldırıldı.

285. Sokak'taki çöken binada da ekiplerin çalışması sonuç verdi. Binanın çökmesi sonucu enkaz altında kalan 15 yaşındaki Günay Özışık da yaklaşık 9 saat sonra kurtarıldı. Günay Özışık ambulansla hastaneye götürüldü.

Kamera görüntüsüyle enkazdaki kişinin çocuğu olduğunu tespit eden Günay'ın babası, kurtarma çalışmaları sırasında konuşarak oğluna destek verdi.

Yaşadığı şokun etkisiyle oğlunun enkazdan çıkarıldığına inanmayan Günay'ın annesini ekipler sakinleştirdi.
# arama, enkaz, Kurtarma, Günay Özışık, Erol Subaş, deprem, izmir

31 Eki 2020 - 00:49 AA İzmir- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
İzmir'deki depremde 2 kişi yaklaşık 9 saat sonra enkaz altından çıkarıldı mask
İzmir'deki depremde 2 kişi yaklaşık 9 saat sonra enkaz altından çıkarıldı
İzmir Depreminde Arama Çalışmaları Nasıl Gidiyor! İşte İzmir Depremi Son Dakika Gelişmeler mask
İzmir Depreminde Arama Çalışmaları Nasıl Gidiyor! İşte İzmir Depremi Son Dakika Gelişmeler
Bakan Pakdemirli'den telefonla konuştuğu Buse Hasyılmaz Hakkında Önemli Açıklama mask
Bakan Pakdemirli'den telefonla konuştuğu Buse Hasyılmaz Hakkında Önemli Açıklama
İzmir'deki depremde enkaz altında kalan 28 yaşındaki futbolcu Malik Tahirler kurtarıldı mask
İzmir'deki depremde enkaz altında kalan 28 yaşındaki futbolcu Malik Tahirler kurtarıldı
İzmir'de Zamanla Yarış! Buse enkaz altından kurtarıldı mı? mask
İzmir'de Zamanla Yarış! Buse enkaz altından kurtarıldı mı?
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Enkaz altından Buse kızımız çıkarılıyor" mask
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Enkaz altından Buse kızımız çıkarılıyor"

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL