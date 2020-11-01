İzmir'deki depremde bir kısmı yıkılan Karagül Apartmanı kontrollü olarak yıkıldı
Yıkımda binaya getirilen vince bağlı yıkım makası kullanıldı. Yıkım sırasında toz bulutu oluştu. İtfaiye ekipleri su tutarak tozu azaltmaya çalıştı. Bazı vatandaşlar yıkımı uzaktan izledi. Binada yaşayan bazı sakinler de evlerinin yıkılışını hüzünle izledi.
İzmir'de cuma günü meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından bir kısmı yıkılan Bayraklı ilçesindeki Karagül Apartmanı, kontrollü olarak yıkıldı. Kontrollü yıkım öncesi AFAD ve polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.
Yıkımda binaya getirilen vince bağlı yıkım makası kullanıldı. Yıkım sırasında toz bulutu oluştu. İtfaiye ekipleri su tutarak tozu azaltmaya çalıştı. Bazı vatandaşlar yıkımı uzaktan izledi. Binada yaşayan bazı sakinler de evlerinin yıkılışını hüzünle izledi.
Binadan geriye kalan molozlar yarın sabah yapılacak incelemenin ardından kaldırılacak.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.