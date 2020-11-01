01 Kas 2020 - 20:47
İzmir'de deprem son durum! Deprem bölgesi havadan görüntülendi
Havadan çekilen görüntülerde enkaz alanındaki kurtarmada kullanılan vinçlerle yüzlerce depremzedenin barındığı çadırlar dikkati çekti.
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İzmir'de İl Emniyet Müdürlüğüne ait helikopterden Bayraklı ilçesindeki depremde yıkılan bölgeler görüntülendi. İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan kalkan İl Emniyet Müdürlüğüne ait helikoptere binen gazeteciler, depremde yıkılan Emrah Sitesi ve Rıza Bey Apartmanı'ndaki çalışmaları havadan görüntüledi.
Havadan çekilen görüntülerde enkaz alanındaki kurtarmada kullanılan vinçlerle yüzlerce depremzedenin barındığı çadırlar dikkati çekti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.