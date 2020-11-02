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/ 02 Kas 2020 - 08:28

Son dakika... İzmir Depreminde 58 saat sonra İdil Şirin kurtarıldı

Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü İzmir'deki Doğanlar Apartmanı'nın enkazından bir kişi daha yaralı olarak çıkarıldı