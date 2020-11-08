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- 08 Kas 2020 - 14:11

Bingöl'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 12.22'de meydana gelen sarsıntının, yerin 9,15 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

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Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 12.22'de meydana gelen sarsıntının, yerin 9,15 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.
# bingöl, deprem

08 Kas 2020 - 14:11 AA Ankara- Gündem

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