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- 12 Kas 2020 - 10:36

MasterChef Tek Parça 12 Kasım 2020 TV8 Canlı İzle! Masterchef Türkiye 98. Bölüm Full İzle!

MasterChef 12 Kasım Full tek parça izle, MasterChef 98. Bölüm izle! Sorguları son zamanların en çok araştırılan konuları olarak dikkatleri üzerine çekiyor. Sizler için özel olarak Hazırladığımız MasterChef 98. Bölüm izle makalemizle birlikte MasterChef 12 Kasım tarihinde neler olduğunu net bir şekilde görebilirsiniz. Büyük bir heyecanla ve tüm hızıyla devam eden, ekranların reyting rekortmeni programı MasterChef ile ilgili video ve linkleri görmek için haberimizin devamına göz atabilirsiniz…

Elif Duman
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MasterChef Tek Parça 12 Kasım 2020 TV8 Canlı İzle! TIKLAYINIZ

Dünyanın en zorlu yemek yarışması MasterChef heyecan dolu bölümleri ile ekrana gelmeye devam ediyor. Yayınlandığı her gün reytinglerde birinci olan MasterChef yarışması izleyiciden yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Yarışmacıların Türkiye’nin en iyi şefi olmak için kıyasıya mücadele ettiği MasterChef Türkiye yarışması pazartesi, salı, perşembe, cumartesi ve Pazar günleri saat 20.0’da TV8 ekranlarında yayınlanıyor.

Türkiye’nin en iyi şefinin arandığı MasterChef Türkiye yarışmasının jüri üyesi koltuğunda Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna oturuyor. Deneyimli jüri üyesi yarışmacılardan zorlu lezzetleri ve sunumları en iyi şekilde yapmalarını bekliyor. Takım halinde ya da bireysel olarak çeşitli mücadeleler veren yarışmacılar ise en iyi olabilmek için rekabet etmeye devam ediyorlar. MasterChef programı hem eğlenceli hem de heyecanlı bölümleri ile izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor.

MasterChef Türkiye 10 Kasım Bölümünde Neler Yaşandı?

MasterChef Türkiye programının son bölümü 10 Kasım günü ekrana geldi. Yarışmanın 19 Kasım günü yayınlanan son bölümünde para ödülü verilecek oyun oynandı. MasterChef Türkiye programında finale yaklaşılırken oynanan para ödüllü oyun izleyicileri şaşırttı.

MasterChef Türkiye programının Salı günü yayınlanan bölümünde ödül oyunu oynandı. Toplamda 4 turdan oluşan ödül oyununda günün anlamından dolayı Atatürk’ün en sevdiği yemekler yapıldı. MasterChef Türkiye programının 10 Kasım bölümünde ilk turda mavi ve kırmızı takım Atatürk’ün en sevdiği yemekler olan etli bamya, ıspanaklı el açması börek, irmik helvası, haşlanmış kuşkonmaz ve fava yaptılar. 1 saat süre verilen bu yemekler hazırlandıktan sonra yapılan tadım ile mavi takım birinci oldu.

MasterChef Türkiye’nin 10 Kasım bölümünde ilk turu kazanan mavi takım ödül için yarışmaya başladı. Bu turda yarışmacılardan normal tadım ve kör tadım yapmaları istendi. Esra, Ayyüce ve Özgül’ün son tura kaldığı ödül yarışmasında en çok doğru cevabı veren Esra 25 bin liralık ödülün sahibi oldu.

MasterChef Türkiye 12 Kasım Tanıtım Filmi Yayınlandı Mı?

MasterChef Türkiye yarışmasının heyecanlı geçen son bölümünden sonra yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Program yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00’da TV8’de.

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12 Kas 2020 - 10:36 - Masterchef Türkiye 2020

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