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- 12 Kas 2020 - 11:34

Tokat'ta yaşayan Karabağlıların "vatan" mutluluğu

Tokat'ın Zile ilçesinde yaşayan Azerbaycan Karabağlıları, ülkelerinin Ermenistan'a karşı Dağlık Karabağ'da elde ettiği başarının ardından bölgedeki işgalin sonlandırılmasının sevincini yaşıyor Zile Azerbaycan Karabağlılar Derneği Başkanı Zeynel Bayramoğlu: "Gerçekten çok mutluyuz. Türkiye ve Azerbaycan'a çok teşekkür ediyorum. Bu konu anlatılacak bir durum değil" Karabağlıların yaşadığı köylerden Hatpınarı köyü sakinlerinden Selim Denler: "Çok mutlu ve gururluyum. Duygularımı ifade edemiyorum.

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Tokat'ın Zile ilçesinde yaşayan Azerbaycan Karabağlıları, Azerbaycan Ordusu'nun Dağlık Karabağ'da elde ettiği başarıyla bölgenin işgalinin sonlandırılmasının sevincini yaşıyor.

Dedeleri Anadolu'ya Osmanlı-Rus savaşının ardından 1870'li yıllardan sonra göç eden Azerbaycan Karabağlıları, Zile ilçesinde 7 farklı köye yerleşti.

Bugün ilçe genelinde Karabağlıların nüfusu 10 bine ulaştı.

Azerbaycan Ordusu'nun Ermenistan'a karşı Dağlık Karabağ'da kazandığı zafer, Tokat'taki Karabağlıları da büyük sevince boğdu. Karabağlılar, evlerine ve camilere Türk ve Azerbaycan bayrakları asarak mutluluklarını gösterdi.

Zile Azerbaycan Karabağlılar Derneği Başkanı Zeynel Bayramoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, en mutlu günlerini yaşadıklarını dile getirerek, "Azerbaycan Karabağ'ının azat edildiği gün. Gerçekten çok mutluyuz. Türkiye ve Azerbaycan'a çok teşekkür ediyorum. Bu konu anlatılacak bir durum değil. Karabağ Türkleri olarak bu işin bu kadar kolay olacağını düşünmüyorduk." diye konuştu.

Karabağlıların yaşadığı köylerden Hatpınarı'nda, köy sakinlerinden Selim Denler ise dedelerinin Zile'ye 1873 yılında yerleştiğini söyledi.

Karabağ bölgesindeki Cebrail kentinden geldiklerini belirten Denler, "Zaferimizi kutluyoruz. Tüylerim diken diken oldu. Azerbaycan'da bizim dünürümüz var, o mesaj atmıştı 'kurtulduk' diye. Çok mutlu ve gururluyum. Duygularımı ifade edemiyorum. Bu anlatılmaz bir duygu. İki devlet bir millet olarak çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Köy sakinlerinden 65 yaşındaki Nergüs Düzen de sevinçli ve huzurlu olduğunu vurgulayarak, "Çok şükür Rabb'ime. Bugünleri de gördük." dedi.

# azerbaycan, Dağlık Karabağ, Ermenistan, Tokat, Zile, Selim Denler, Karabağlılar Derneği Başkanı Zeynel Bayramoğlu, türkiye

12 Kas 2020 - 11:34 AA Tokat- Gündem

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