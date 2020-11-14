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- 14 Kas 2020 - 22:11

Kocaeli'de silah fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde silah üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın söndürüldü. Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi'nde (GEPOSB) savunma sanayisinde faaliyet gösteren silah fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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Kocaeli'de silah fabrikasında çıkan yangın söndürüldü. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde silah üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın söndürüldü. Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi'nde (GEPOSB) savunma sanayisinde faaliyet gösteren silah fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine ilçelerden ve İstanbul'dan çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Fabrikada bulunan çalışanlar kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1,5 saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü. Ekipler, bölgede soğutma çalışması yapıyor.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde silah üretimi yapılan fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor. Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi'nde (GEPOSB) savunma sanayisinde faaliyet gösteren silah fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin fabrikadaki yangını söndürme çalışması devam ediyor.

# Kocaeli, silah fabrikası yangın, Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi, itfaiye

14 Kas 2020 - 22:11 AA Kocaeli- Gündem

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