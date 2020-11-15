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- 15 Kas 2020 - 12:37

Son Dakika: Tunceli'de 4,1 büyüklüğünde deprem

TUNCELİ Valilikten yapılan açıklamada, "Gece saatlerinde meydana gelen 4,1 şiddetindeki depremde, şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun." ifadeleri kullanıldı.

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Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Pülümür ilçesinde saat 00.22'de 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 10,06 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Gece saatlerinde meydana gelen 4,1 şiddetindeki depremde, şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun." ifadeleri kullanıldı.
# AFAD, deprem, tunceli

15 Kas 2020 - 12:37 AA Tunceli- Gündem

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