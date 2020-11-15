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/ 15 Kas 2020 - 12:37

Son Dakika: Tunceli'de 4,1 büyüklüğünde deprem

TUNCELİ Valilikten yapılan açıklamada, "Gece saatlerinde meydana gelen 4,1 şiddetindeki depremde, şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun." ifadeleri kullanıldı.