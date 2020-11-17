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- 17 Kas 2020 - 09:03

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına eş zamanlı operasyon

Yaklaşık 1 yıl süren teknik ve fiziki takibin ardından 46 adrese düzenlenen operasyonda çok sayıda şüpheli yakalandı

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, yaklaşık 1 yıl süren teknik ve fiziki takibin ardından belirledikleri 46 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenledi.

Silivri ilçesinde 46 adrese operasyon düzenleyen ekiplere polis helikopteri ve özel harekat timleri de destek verdi. Dedektör narkotik köpeklerin kullanıldığı aramalarda evlerin çeşitli yerlerine saklanmış uyuşturucular ele geçirilirken çok sayıda zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin bir bölümünün yakalandığı ve adreslerdeki aramaların sürdüğü bildirildi.
# istanbul, silivri, uyuşturucu operasyonu

17 Kas 2020 - 09:03 AA İstanbul- Asayiş

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