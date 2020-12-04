Eskişehir merkezli 4 ildeki FETÖ operasyonda 10 şüpheli yakalandı
Eskişehir merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri yapılanmasına yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Eskişehir merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün ( FETÖ) askeri yapılanmasına yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgütün TSK'deki askeri mahrem yapılanmasının deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, muvazzaf subayların da arasında bulunduğu 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin Eskişehir'in yanı sıra İstanbul, Muğla ve Diyarbakır'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda 10 zanlı yakalandı.
Şüpheliler, Yunus Emre Devlet Hastanesindeki sağlık kontrollerin ardından adliyeye sevk edildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.