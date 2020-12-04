Haberler Ankara Haberler Ankara
- 04 Ara 2020 - 12:27

Eskişehir merkezli 4 ildeki FETÖ operasyonda 10 şüpheli yakalandı

Eskişehir merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri yapılanmasına yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
+2
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Eskişehir merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün ( FETÖ) askeri yapılanmasına yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgütün TSK'deki askeri mahrem yapılanmasının deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, muvazzaf subayların da arasında bulunduğu 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin Eskişehir'in yanı sıra İstanbul, Muğla ve Diyarbakır'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda 10 zanlı yakalandı.

Şüpheliler, Yunus Emre Devlet Hastanesindeki sağlık kontrollerin ardından adliyeye sevk edildi.
# diyarbakır, eskişehir, FETÖ, istanbul, muğla, şüpheli, zanlı, terör, terörle mücadele

04 Ara 2020 - 12:27 AA Eskişehir- Asayiş

# ASAYİŞ İLE İLİŞKİLİ:
PTT şubesine silahlı soygun! Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi mask
PTT şubesine silahlı soygun! Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi
Otogarda 152 tüp kobra zehri ile yakalandı! mask
Otogarda 152 tüp kobra zehri ile yakalandı!
Sosyal medyada "iddaa kuponu" reklamı yapan şüphelilere 41 bin 189 lirasını kaptırdı mask
Sosyal medyada "iddaa kuponu" reklamı yapan şüphelilere 41 bin 189 lirasını kaptırdı
Son Dakika! Şehidin kanı yerde kalmadı! 17 terörist etkisiz hale getirildi mask
Son Dakika! Şehidin kanı yerde kalmadı! 17 terörist etkisiz hale getirildi
Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı mask
Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Diyarbakır'da tarihi eser operasyonu: 4 gözaltı mask
Diyarbakır'da tarihi eser operasyonu: 4 gözaltı
Samsun'da Irak uyruklu 11 DEAŞ şüphelisi yakalandı mask
Samsun'da Irak uyruklu 11 DEAŞ şüphelisi yakalandı
FETÖ'nün hücre evlerine operasyon: 66 gözaltı mask
FETÖ'nün hücre evlerine operasyon: 66 gözaltı
Polis ekibine silahla ateş edildi: 1 şehit, 1 yaralı mask
Polis ekibine silahla ateş edildi: 1 şehit, 1 yaralı
Son Dakika! 2 PKK'lı terörist daha teslim oldu! Bu yıl ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 218'e ulaştı mask
Son Dakika! 2 PKK'lı terörist daha teslim oldu! Bu yıl ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 218'e ulaştı
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Payitaht Abdülhamid 128. Bölüm Full İzle! 4 Aralık Payitaht Abdülhamid Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Payitaht Abdülhamid 128. Bölüm Full İzle! 4 Aralık Payitaht Abdülhamid Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Çocukluk Dizisi 9. Bölüm Full İzle! 4 Aralık Çocukluk Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Çocukluk Dizisi 9. Bölüm Full İzle! 4 Aralık Çocukluk Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Koronavirüsü yenen Belediye Başkanı yaşadıklarını anlattı: "Koronavirüse karşı delikanlılık yapmamamız gerekiyor" mask
Koronavirüsü yenen Belediye Başkanı yaşadıklarını anlattı: "Koronavirüse karşı delikanlılık yapmamamız gerekiyor"
Hercai Dizisi 50. Bölüm Full İzle! 4 Aralık Hercai Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Hercai Dizisi 50. Bölüm Full İzle! 4 Aralık Hercai Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Ramo Dizisi 23. Bölüm Full İzle! 4 Aralık Ramo Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Ramo Dizisi 23. Bölüm Full İzle! 4 Aralık Ramo Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Cep telefonu, bilgisayar ve otomobil kullanmayarak israfa dikkati çekiyor mask
Cep telefonu, bilgisayar ve otomobil kullanmayarak israfa dikkati çekiyor

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL