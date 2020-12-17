Kahramanmaraş'ta işkenceye uğradığı iddia edilen eşek İzmir'e gönderildi

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde sahibi tarafından işkence edildiği öne sürülen ve yeni yuvasına götürülünceye kadar 10 yaşındaki kız çocuğuna emanet edilen eşek, İzmir'e gönderildi.

Horhor Mahallesi Çevirme mezrasında iki gün önce sahibi B.U. tarafından sopayla dövülüp üzerine çoban köpekleri salınan eşek, sosyal medyada çıkan haberlerden etkilenen 10 yaşındaki Ecrin Güler'e İzmir'e götürülünceye kadar teslim edilmişti.

Güler tarafından 'şanslı' adı verilen eşek, Ankara'dan gelen hayvan gönüllülerince araca bindirildi.

Ecrin Güler'in son kez sarılarak veda ettiği eşek, bundan sonra kalacağı İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki barınağa gönderildi.

Eşeği götürüldüğü çiftlikte ziyaret edeceğini belirten Güler, "Gideceği için üzülüyorum ama diğer yandan da orada daha iyi koşullarda bakacakları için mutluyum. Onu görmeye gideceğim. Hayvanlara şiddet uygulamayalım, onları sevelim, sevmeseniz de onlara vurmayın." dedi.