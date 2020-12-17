17 Ara 2020 - 16:56
Ula Belediye Başkanı İsmail Akkaya hayatını kaybetti
Ula Belediye Başkanı İsmail Akkaya, fenalaşması sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
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Ula Belediye Başkanı İsmail Akkaya, fenalaşması sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Gölcük Mahallesi'nde ev ziyaretleri yapan 62 yaşındaki Akkaya, bu sırada fenalaştı. Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Akkaya, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. İki çocuk babası AK Parti'li Akkaya'nın kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.