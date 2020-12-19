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- 19 Ara 2020 - 15:37

Menajerimi Ara 17. Bölüm Full İzle Star TV! 20 Aralık Menajerimi Ara Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Menajerimi Ara 17. bölüm tek parça izle, Menajerimi Ara 17. bölüm fragmanı araştırması yapan kişiler, ekranların yeni dizisi Menajerimi Ara hakkında bilgi toplamaya devam ediyor. Menajerimi ara dizisi son bölümü izlemek isteyenler ise; makalemiz üzerinden izleyebiliyor. Menajerimi ara dizisi son bölüm için aşağıdaki videolar ve linklere göz atabilirsiniz. İşte Menajerimi Ara 17. Bölüm ve Menajerimi Ara 17. Bölüm fragmanı…

Elif Duman
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Menajerimi Ara 17. Bölüm Full İzle Star TV! TIKLAYINIZ

Yeni sezonun en başarılı yapımları arasında yer alan Menajerimi Ara dizisi her hafta heyecan dolu bölümleri ile ekrana gelmeye devam ediyor. Yayınlanan ilk bölümünden bu yana izleyiciyi ekrana kilitleyen dizi sosyal medyada da en çok konuşulan yapımlar arasında yer alıyor. Menajerimi Ara dizisi her hafta pazar günleri saat 20.00’da Star TV ekranlarında yayınlanıyor.

Star TV ekranlarının en iddialı yapımları arasında yer alan Menajerimi Ara dizisinin kadrosunda Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Deniz Can Aktaş, Ahsen Eroğlu ve Ayşenil Şamlıoğlu yer alıyor. Bir ajansta çalışan 4 menajerin işlerinin ve hayatlarının anlatıldığı yapımda İstanbul’a yeni gelen Dicle’nin ayakta kalma mücadelesine de yer veriliyor. Dizi ekrana gelen her bölümü ile büyük beğeni topluyor. Menajerimi Ara dizisinin yeni bölümleri her hafta merakla bekleniyor.

Menajerimi Ara Dizisi 16. Bölümde Neler Yaşandı?

Star TV ekranlarının sevilen dizisi Menajerimi Ara geçen hafta 16. bölümü ile ekrana geldi. Heyecan dolu geçen bölümde ajansta herkesin özel hayatı karışmışken, Kıraç ve Serkan arasındaki savaş da büyümeye başlar. Dizinin son bölümü yine büyük beğeni topladı.

Menajerimi Ara dizisinin ekrana gelen son bölümünde Serkan ve Kıraç geçmişten gelen düşmanlıklarını gün yüzüne çıkarmaya başlar. Serkan Kıraç’ın düştüğü krizden faydalanmaya çalışırken Leyla’nın sürpriz şekilde ajansa gelmesi ile Dicle’yi çok zor durumda bırakır. Annesinin verdiği tavsiyeye uyan ve Emir ile buluşmaya giden Dicle, kendisi için hazırlanmış bir sürpriz ile karşılaşır. Barış’a karşı yeni duygularını da keşfetmeye başlayan Dicle bu işin nereye gideceğini bilemez. Bu sırada Feris ise iş hayatı ile özel hayatı arasında sıkışıp kalır ve yaptığı tercihlerin bedelini ödemek zorunda kalır.

Menajerimi Ara Dizisi 17. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Menajerimi Ara dizisinin heyecan dolu geçen son bölümünden sonra yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Barış ve Dicle arasındaki çekişmenin devam ettiğinin görüldüğü 17. bölüm fragmanı eğlenceli sahneleri ile dikkat çekti. Dizi yeni bölümü ile yarın akşam ekrana gelecek.

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19 Ara 2020 - 15:37 - Dizi Fragmanları

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