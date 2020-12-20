Barış Pınarı şehitleri anısına 525 fidan dikildi
Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Barış Pınarı bölgesinde şehit düşen askerlerin anısını yaşatmak için 525 fidan dikildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığınca ( MSB), Barış Pınarı bölgesinde şehit düşen askerlerin anısını yaşatmak için 525 fidan dikildiği bildirildi.
MSB'nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Barış Pınarı bölgesinde şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimizin anısını yaşatmak için 525 fidan dikildi. Fidan dikimine katılan Aziziye İlkokulu öğrencilerine mont, bot, çanta ve kırtasiye malzemesi hediye edildi. Kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz." ifadelerine yer verildi. Ayrıca paylaşımda fidan dikimine ait görsel de yer aldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.