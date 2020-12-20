Ankara'da kundaklanan kafede hasar oluştu
Kundaklamaya karıştığı değerlendirilen 6 kişi, bir araçta bulundukları sırada gözaltına alındı ve işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Başkentte kundaklanan kafede hasar meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Altındağ ilçesi Doğantepe Mahallesi Yıldız Caddesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler camını kırarak girdikleri kafeyi ateşe verdi.
Yangın, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kapalı olan kafede hasar oluştu.
Kundaklamaya karıştığı değerlendirilen 6 kişi, bir araçta bulundukları sırada gözaltına alındı ve işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.