Haberler Ankara Haberler Ankara
- 20 Ara 2020 - 23:21

Ankara'da kundaklanan kafede hasar oluştu

Kundaklamaya karıştığı değerlendirilen 6 kişi, bir araçta bulundukları sırada gözaltına alındı ve işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Başkentte kundaklanan kafede hasar meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Altındağ ilçesi Doğantepe Mahallesi Yıldız Caddesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler camını kırarak girdikleri kafeyi ateşe verdi.

Yangın, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kapalı olan kafede hasar oluştu.

Kundaklamaya karıştığı değerlendirilen 6 kişi, bir araçta bulundukları sırada gözaltına alındı ve işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
# Kovid-19, yangın

20 Ara 2020 - 23:21 AA Ankara- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Bağdat'taki ABD Büyükelçiliğine füze saldırısı düzenlendi mask
Bağdat'taki ABD Büyükelçiliğine füze saldırısı düzenlendi
Londra'da Kovid-19 salgınına karşı dördüncü aşama önlemler uygulanmaya başladı mask
Londra'da Kovid-19 salgınına karşı dördüncü aşama önlemler uygulanmaya başladı
ANKARA - Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor - Eymir Gölü mask
ANKARA - Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor - Eymir Gölü
"Sivas'ın Pamukkale'si" Altınkale'de sis ve kırağı güzelliği mask
"Sivas'ın Pamukkale'si" Altınkale'de sis ve kırağı güzelliği
Barış Pınarı şehitleri anısına 525 fidan dikildi mask
Barış Pınarı şehitleri anısına 525 fidan dikildi
Bingazi'de alıkonulduktan 108 gün sonra serbest kalan İtalyan balıkçılar evlerine döndü mask
Bingazi'de alıkonulduktan 108 gün sonra serbest kalan İtalyan balıkçılar evlerine döndü

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL