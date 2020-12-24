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- 24 Ara 2020 - 23:57

Bakan Ersoy Tunceli'de terörle mücadelenin kahramanlarıyla buluştu - Video Haber

Bakan Ersoy, "afiyet olsun" diyerek komandolarla yemek yedi. Programda, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras da hazır bulundu.

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Tunceli'de terörle mücadelede görev alan komandolarla bir araya geldi. Vali Mehmet Ali Özkan ile Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığına bağlı 1. Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığına geçen Bakan Ersoy, Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra bölgede terörle mücadelede görev alan komandolarla yemekte görüştü.

Bakan Ersoy, yemek öncesi Mehmetçiğe hitaben yaptığı konuşmada, en son 2000 yılında deprem zamanında kışlada yemek yediğini anlattı.

Mehmetçik ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade eden Ersoy, "Sizin gibi Cumhuriyetimizi koruyan ve ön saflarda savaşan yürekli aslanlarla yemek yemek beni çok duygulandırdı. Ortamınızı da çok beğendim. 2000'den sonra bayağı bir gelişmiş, şartlarınız da düzelmiş. Hepinizden Allah razı olsun. Bugün ben sizi şereflendirmedim, siz beni şereflendirdiniz." diye konuştu.

Konuşmanın ardından Bakan Ersoy, "afiyet olsun" diyerek komandolarla yemek yedi. Programda, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras da hazır bulundu.

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24 Ara 2020 - 23:57 AA Tunceli- Gündem

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