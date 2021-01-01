Terörle mücadelenin "özel kahramanları" yeni yıla elleri tetikte girdi
Dondurucu soğukta sorumlu oldukları bölgelerde görev yapan ve 7 gün 24 saat nöbet tutan özel harekat polisleri, 2021'e elleri tetikte girdi.
Hakkari'de terörle mücadeleyi başarıyla sürdüren İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı özel harekat polisleri, yeni yılı görev yaptıkları bölgelerde elleri tetikte karşıladı. Hakkari merkezi ve ilçelerinde yürüttükleri başarılı operasyonlarla terör örgütü PKK'ya göz açtırmayan özel harekat polisleri, bir an olsun görev başından ayrılmıyor.
Kent merkezindeki hakim tepelere konuşlu noktalarda ve Çukurca ilçesindeki Kiyeris Tepe Üs Bölgesi'nde görevli özel harekat polisleri, fedakarca vatan savunması yapıyor. Dondurucu soğukta sorumlu oldukları bölgelerde görev yapan ve 7 gün 24 saat nöbet tutan özel harekat polisleri, 2021'e elleri tetikte girdi.
Terörle mücadelede kararlılık vurgusu yapan polis memurları, yeni yılın herkese huzur, sağlık ve sevinç getirmesi temennisinde bulunarak, ailelerinin ve vatandaşların yeni yılını kutladı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.