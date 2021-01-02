Menajerimi Ara 19. Bölüm Full İzle Star TV! 3 Ocak 2021 Menajerimi Ara Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Bir ajansta yaşanan macera dolu olayların anlatıldığı Menajerimi Ara dizisinin kadrosunda Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Ayşenil Şamlıoğlu, Ahsen Eroğlu ve Deniz Can Aktaş gibi başarılı isimler yer alıyor. Dizide yaşanacaklar her hafta merakla bekleniyor.

Menajerimi Ara Dizisi 18. Bölümde Neler Yaşandı?

Star TV ekranlarının ilgi ile izlenen dizisi Menajerimi Ara 18. bölümü ile geçen hafta ekrana geldi. Sevilen dizinin son bölümünde Barış ve Dicle arasında işler değişirken, Kıraç ise gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalır. Menajerimi Ara son bölümü ile yine büyük beğeni topladı.

Menajerimi Ara dizisinin ekrana gelen son bölümünde Ego Ajans’ta işler kötüye gitmeye devam eder. Mayda’nın yeni hamleleri ile dengelerin değiştiği son bölümde hem Feris hem de Kıraç için zor mücadeleler yaşanır. Feris oyuncusunun ehliyet krizini çözmeye çalışırken, Kıraç ise temsil ettiği senaristin işlerini satmak için yeni yollar denemeye başlar. Bu sırada bir markanın kampanya yüzü araması Dicle ve Feris arasında rekabete yol açar. Barış ve Emir’in de karşı karşıya geldiği bu kampanyanın sonucu ise Dicle ile Barış arasında yeni bir gelişmeye neden olur. Ego Ajans’ın geleneksel Yılbaşı kutlamasında Dicle ve Barış yeni bir yola çıkarken, Kıraç ise kendine itiraf etmek istemediği gerçeklerle yüzleşmeye başlar.

Menajerimi Ara Dizisi 19. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Menajerimi Ara dizisinin ekrana gelen son bölümünün ardından yaşanacaklar merak konusu oldu. Dicle ve Barış ilişkisinin nasıl sonuçlanacağının merak edildiği 19. bölüm fragmanı ilgi ile izlendi. Dizi yeni bölümü ile yarın akşam saat 20.00’da Star TV’de.