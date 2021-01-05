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- 05 Oca 2021 - 09:20

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 5 Ocak 2021 Canlı İzle! Bugünün Konukları Kim?

Programa renk katan konuklar ile sabah enerjisini yükselten sevilen program, beş duyuya hitap eden 5 Ocak Salı canlı yayını ile negatif enerjiyi atmaya hazırlanıyor.

Emirhan Yılmaz
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Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 5 Ocak 2021 Canlı İzle! Bugünün Konukları Kim?

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 5 Ocak 2021 Canlı İzle >>>> TIKLAYINIZ

Star TV ekranlarında izleyicileri yeni güne hazırlayan sevilen program Demet ve Alişan ile Sabah Sabah, sevilen konukları ile canlı yayında izleyici ile buluşuyor. Programa renk katan konuklar ile sabah enerjisini yükselten sevilen program, beş duyuya hitap eden 5 Ocak Salı canlı yayını ile negatif enerjiyi atmaya hazırlanıyor. Bu haftanın konukları yine dolu dolu bilgileri ile izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanırken, öğrenilen bilgilerin kalıcı olması için kalem kağıdınızı hazırlayarak ekranların karşısında yerinizi alın!

5 Ocak Salı Demet ve Alişan ile Sabah Sabah Bugünkü Konuklar Kim?

Sabah enerjinizi yükseltmek için kıpır kıpır program hazırlayan sevilen isimler, bugün müzik ve mizah ile süsledikleri yeni bölüm için bomba konuklar ile merak edilen pek çok şeye ışık tutacaklar. Demet ve Alişan ile Sabah Sabah yine sağlıktan mutfağa, magazinden müziğe, hayatı kolaylaştıran önerilerden pratik bilgilere dopdolu bir bölümle ekrana geliyor.

Programda Miraç Şef ile yeni lezzetler öğrenmeye hazırsanız, güne zinde başlamanız için sevilen şarkıcı Fatih Bulut şarkıları ile size eşlik edecek. Gökhan Doğanay da sevilen şarkıları ile programın bugünkü konukları arasında yer alırken, sağlıkla ilgili repertuarınıza yeni bilgiler katmanız için Dr. Ayça Kaya, Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında sizlerle buluşacak.

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05 Oca 2021 - 09:20 - Gündem

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Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 5 Ocak 2021 Canlı İzle! Bugünün Konukları Kim? mask
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 5 Ocak 2021 Canlı İzle! Bugünün Konukları Kim?
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Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 4 Ocak 2021 Canlı İzle! Bugünün Konukları Kim? mask
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 4 Ocak 2021 Canlı İzle! Bugünün Konukları Kim?

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