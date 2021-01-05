Gerçeğin Peşinde Tamamı Tek Parça 5 Ocak 2021 Salı Star Tv Canlı izle! >>>>> TIKLAYINIZ

Hafta içi her gün Serap Paköz’ün sunumu ile izleyici ile buluşan Gerçeğin Peşimde, saklı kalan gerçekleri gün yüzüne çıkarmaya devam ediyor. Saat 13:15 itibari ile izleyiciyi ekran başına kilitleyen sevilen program, ayrı düşenleri kavuşturmaya ve cinayetlerin arkasındaki sır perdesini aralamaya devam ediyor. İzleyicilerin heyecanla takip edeceği yoğun gündemi ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan programın bu bölümünde neler yok, neler!

Gerçeğin Peşinde 4 Ocak Pazartesi Günün Neler Oldu?

Hatice ile annesi Güllü arasında geçen diyaloglar dün izleyicilerin yüreklerini sızlattı. Henüz 2 günlük bebeğin ölümü sebebi ile anne – kız birbirini suçlarken, Serap Paköz olaylara müdahale ederek gerçeklerin ortaya çıkması için yerine müdahalelerle olayı aydınlığa kavuşturulması yönünde önemli mesafe kat etti. Hatice’yi sakinleştirmenin oldukça zor olduğu programda, yetkililerden istenen yardım sonrası canlı yayında Hatice sorgusu yapılmak üzere gözaltına alındı.

Serap Paköz yaşanan karşısında gözyaşlarını tutamadı. Stüdyoda Hatice’nin gözaltına alınması sonrası gözyaşlarına boğulan Serap Paközü sakinleştirmek kolay olmadı ve programda başarılı sunucuyu sakinleştirmek için stüdyoda bulunan konuklar seferber oldu. Hatice’nin itiraflarını değerlendiren konuklar, olayın kısa sürede çözüme kavuşacaklarını ifade ederek Sarap Paközü sakinleştirmeye çalıştı. Hatice’nin kızının da bulunduğu haberi stüdyoda son dakika olarak sunucuya aktarılırken, sunucu bu güzel haberi Hatice’ye iletememenin üzüntüsünü yaşadı.