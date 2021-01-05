Haberler Ankara Haberler Ankara
- 05 Oca 2021 - 21:45

Ankara'da Afganistan, Özbekistan ve İran uyruklu 44 düzensiz göçmen yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kimlikleri ve pasaportları bulunmayan yabancı uyruklu düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

ABONE OL Google News Sayfamız

Ankara'da Afganistan, Özbekistan ve İran uyruklu 44 düzensiz göçmen yakalandı. Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kimlikleri ve pasaportları bulunmayan yabancı uyruklu düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda ekipler; Altındağ'da 23, AŞTİ'de 11, Gölbaşı'nda 6, Mamak'ta 4 olmak üzere 44 düzensiz göçmeni yakalayarak emniyete götürdü.

Afganistan, Özbekistan ve İran uyruklu düzensiz göçmenlerin emniyetteki işlemlerin ardından sınır dışı edilmeleri ve Geri Gönderme Merkezine teslimi için çalışma başlatıldı.
# afganistan, ankara, düzensiz göçmen, iran, özbekistan, emniyet, mamak

05 Oca 2021 - 21:45 AA Ankara- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
FOX TV Ana Haber Selçuk Tepeli Canlı İzle! 5 Ocak 2021 Selçuk Tepeli FOX Haber Canlı İzle! mask
FOX TV Ana Haber Selçuk Tepeli Canlı İzle! 5 Ocak 2021 Selçuk Tepeli FOX Haber Canlı İzle!
Mutluluk Zamanı filminin konusu nedir? Hedefim Sensin oyuncuları kimlerdir? Mutluluk Zamanı TV8 İzle! mask
Mutluluk Zamanı filminin konusu nedir? Hedefim Sensin oyuncuları kimlerdir? Mutluluk Zamanı TV8 İzle!
Maymunlar Cehennemi Başlangıç filminin konusu nedir? Maymunlar Cehannemi oyuncuları kimlerdir? mask
Maymunlar Cehennemi Başlangıç filminin konusu nedir? Maymunlar Cehannemi oyuncuları kimlerdir?
Hedefim Sensin Star Tv İzle! Hedefim Sensin filminin konusu nedir? Hedefim Sensin oyuncuları kimlerdir? mask
Hedefim Sensin Star Tv İzle! Hedefim Sensin filminin konusu nedir? Hedefim Sensin oyuncuları kimlerdir?
Neler Oluyor Hayatta Tamamı Tek Parça 5 Ocak 2021 Salı Kanal D Canlı izle! mask
Neler Oluyor Hayatta Tamamı Tek Parça 5 Ocak 2021 Salı Kanal D Canlı izle!
Sefirin Kızı 35. Bölüm Fragmanı İzle! Sancar’a Şok Üstüne Şok! Sare Evleniyor, Sancar Bıçaklanıyor! Sancar Ölecek Mi? mask
Sefirin Kızı 35. Bölüm Fragmanı İzle! Sancar’a Şok Üstüne Şok! Sare Evleniyor, Sancar Bıçaklanıyor! Sancar Ölecek Mi?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL