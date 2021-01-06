Gerçeğin Peşinde Tamamı Tek Parça 6 Ocak 2021 Çarşamba Star Tv Canlı izle! TIKLAYINIZ

Yapımcılığını Bloom Medya ve Skala Yapım’ı üstlendiği sevilen reality programı Gerçeğin Peşinde, Serap Paköz’ün sunumu ile hafta içi her gün 13:15’te izleyici ile buluşuyor. Yayınlanacak 271. bölüm ile Star TV izleyicisi ile buluşmaya hazırlana program, dolu gündemi ile dokunduğu hayatları değiştirmeye hazırlanıyor.

Yaşanmış hikayelerin konu edildiği kayıplar bulunuyor, küsler barışıyor ve cinayetler aydınlatılıyor. Serap Paköz’e çıktığı macerada ise Adli Tıp Uzmanı Taner Güven, Avukat Hasan Kocabey ve Polis Eğitmeni – Güvenlik Uzmanı Murat Aydın gibi önemli isimler eşlik ediyor.

Gerçeğin Peşinde 5 Ocak Salı Neler Oldu, Stüdyoda Hangi Olaylar Yaşandı?

Üzerinden 20 yıl geçen Hande Çinkitaş cinayetinin yıldönümünde Handan Hanım kızı Hande’yi canlı yayında anlatarak duygusal anlar yaşattı. Hande Çinkitaş’ın katil zanlıları Nezih ve Şehnaz Çinkitaş 20 Ocak’ta hakim karşısına çıkacakları ifade edilirken, anne Handan Hanım önemli iddialarda bulundu.

Eşi Tuğçe Hanım ile çocuğu teyzesinin oğluna kaçtığı iddia edilen Bülent Kara canlı yayındaydı ve 13 aydır ailesine hasret olduğunu dile getirdi. 15 yıllık evlilikte yaşananları ve iddialarını anlatan Bülent Bey, ilişkileri hakkında önemli bilgiler verdi. 35 yaşındaki kızı Azize’yi arayan baba Kadir Yıldız, kızının arkasından döktüğü gözyaşları ile yürekleri burktu. 2 yıldır sokak sokak kızını aradığını ifade eden Kadir Bey, kızına dön çağrısı yaptı.

14 yıldır kendilerinden haber alınamayan Gülşen ve kızı Özlem Yığcı ile ilgili önemli gelişmeler yaşanırken, çifte cinayet ihtimali enine boyuna tartışıldı.