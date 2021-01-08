Ramo Dizisi 27. Bölüm Full İzle! 8 Ocak 2021 Ramo Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Ramo Tamamı Tek Parça 8 Ocak 2021 SHOW TV Canlı İzle! TIKLAYINIZ

Cuma akşamlarının en sevilen yapımlarından Ramo dizisinin başrollerinde Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç yer alıyor. İlker Aksum, Yiğit Özşener ve Olgun Şimşek gibi isimlerin de rol aldığı yapımda Adanalı bir genç olan Ramo’nun intikam ve adalet için verdiği mücadele anlatılıyor. Ailesini ve aşık olduğu kadını korumak için savaşan Ramo dizisinde heyecan dolu anlar ekrana geliyor.

Ramo Dizisi 26. Bölümde Neler Yaşandı?

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Ramo 26. bölümü ile geçen hafta ekrana geldi. Yayınlanan son bölümü ile yine izleyenlere heyecan dolu dakikalar yaşatan yapımda Cihangir ve Ramo arasındaki gizli planlar işlemeye devam eder. Ramo ve Sibel kavuşmasının sonunda yaşandığı dizinin yeni bölümü ise merakla bekleniyor.

Ramo dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünde, halası Fidan’ın intikamını almak için uğraşan Ramo’nun önüne çok büyük bir engel çıkar. Halasının intikamını almak için önce önündeki engelleri aşması gereken Ramo’nun ilk hedefi Sibel’i Cihangir’in evinden çıkarmak olur. Cihangir ise her ne kadar ikna olmuş gibi görünse de Ramo bunu başaramadan onu öldürtmek ister. Cihangir kendi yanında olduğunu sandığı Sibel’den Ramo’yu öldürmesini istese de Yavuz’un dönüşü ile işler karışır. Cihangir ve Yavuz intikam oyununa devam ederken Yavuz dokunulmazlık alır.

Ramo Dizisi 27. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Ramo dizisinin ekrana gelen son bölümünün ardından Yavuz’un dönüşü ile Ramo’nun hayatında nelerin değişeceği merak konusu oldu. Merakla beklenen yeni bölüm fragmanındaki heyecan dolu sahneler dikkat çekerken, dizide yaşanacaklar da merakla bekleniyor. Ramo dizisi yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00’da Show TV ekranlarında yayınlanacak.