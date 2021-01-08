Ramo dizisi 28. Bölüm Fragman İzle: Ramo Tek Tek intikamını alıyor!

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Ramo, yayınlanan 28. bölüm fragmanı ile yine aksiyonu bol bir bölümün ipucunu verdi! Aksiyonun bir an olsun kesilmediği, aşk ve ihanetin gölgesinde heyecan dolu bir hayatın anlatıldığı Ramo dizisi, 27. bölümle birlikte farklı bir kulvara girdi. Cuma akşamları saat 20.00 itibari ile izleyici ile buluşan Ramo dizisi, nefes kesen son bölümü ardından yayınladığı yeni bölüm fragmanında heyecanı giderek katlamayı başardı. Cuma günleri izleyicileri ekrana kilitleyen Ramo’nun intikamı, fırtına gibi devam eden 27. bölüm ardından giderek heyecanın dozunu artırdı.

Ramo 27. Bölümde Ne Oldu, Geçtiğimiz Hafta Dizide Neler Yaşandı?

Başrollerinde Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç’in yer aldığı Ramo dizisinde heyecan giderek tırmanıyor. Dizinin yayınlanan 27. bölümümde Cihangir’i kahreden gelişmeler yaşanmaya devam etti. Ramo ise efsanevi bir baskına imza atarken, baskındaki dövüş sahneleri izleyiciden tam not aldı. Murat Yıldırım’ın oldukça gerçekçi bulunan dövüş sahneleri Ramo dizisini gündeme taşırken, Cihangir yine boş durmayarak izleyicinin adeta nefesini kesti. Ramo’nun ardı ardına gerçekleştirdiği operasyonlar ile yeni bölümde silah sesleri bir an olsun susmadı ve Ramo intikamını tek tek almayı sürdürdü. Ramo’nun yanına yerleşen Sibel ise aile tarafından da kabul görürken, Ramo aşk yönünden kafası net bir şekilde yeni bölümde tüm dikkatini almak istediği intikamına verdi.