Sihirli Annem 2. bölüm izle TIKLAYINIZ

Acun Ilıcalı’nın patronu olduğu dijital platform Exxen’de izleyici ile buluşan Sihirli Annem dizisi, yayınlanan 2. bölümü ile büyük beğeni topladı. 2003 – 2012 yılları arasında çekilen aynı isimli dizinin yeni uyarlaması olarak ekranlara yansıyan Sihirli Annem dizisinin başrollerinde ise Emre Altuğ, Eylem Yıldız, Açelya Topaloğlu ve Nergis Kumbasar gibi isimler yer alıyor. Sevilen dizinin ilk bölümü Exxen platformunda yayınlanmanın ardından TV8 ekranlarında izleyici ile buluştu ve bomba gibi ikinci bölümü yayınlandı. Exxen Sihirli Annem 2. bölüm izleme linkine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Sihirli Annem Dizisinin Konusu Nedir?

Acun Ilıcalı tarafından 1 Ocak 2021 tarihinde izleyici ile buluşturulan Exxen platformunda yer alan Sihirli Annem dizisi, kısa sürede büyük beğeni topladı. Exxen’in başarısına katkı sağlayan dizi konusu ve oyuncu kadrosu ile büyük beğeni topladı. Acun Ilıcalı küçük kızı Melisa’nın Sihirli Annem’i izlerken görmesi halinde diziyi yeniden çekmek için harekete geçtiğini anlatması sonrası başlayan süreçte sona gelindi ve dizi yeniden yayına başladı. Dizide Betüş’le tanıştıktan sonra Sadık’ın değişen hayatı konu ediliyor. Sadık ve çocukları Betüş’ü çok severken, Betüş’ün sakladığı bir sır ise kimse tarafından bilinmemektedir. Hem insan, hem de peri olan Betüş, bu özelliği ile yalnız değildir ve annesi ile kardeşi de kendisi gibi insan ve peridir. Sadık ve çocuklar ise bu sırrı bilmezken, dizide işlenen sıcak ilişkiler ekranları başındakilerin yüzünü güldürmektedir.