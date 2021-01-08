Arka Sokaklar dizisi 573. Fragman İzle: Ekip giderek umutsuzlukta!

Arka Sokaklar dizisi 573. Fragman İzle TIKLAYINIZ

Kanal D ekranlarının en eski ve en ünlü dizisi unvanını uzun yıllardır elinde tutmayı başaran Arka Sokaklar, fırtına gibi 572. bölüm ardından yeni bölüme ait ilk fragmanını yayınladı! Arka Sokaklar 573. bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz olay olurken, kahramanlarımızın sonraki bölümdeki maceraları şimdiden izleyiciyi şaşkına çevirdi. Gelecek bölümün ipuçlarının paylaşıldığı Cuma günlerinin sevilen dizisinde, yeni bölümün heyecanı 1 hafta öncesinde herkesi sardı!

Arka Sokaklar 572. Bölümde Neler Oldu?

Arka Sokaklar dizisinin 572. Bölümünde Rıza Baba, Hüsnü Çoban’a herkesi güldüren bir görev veriyor. Rıza Baba, Hüsnü ve arkadaşları arasında geçen diyalog izleyicilerin yüzünü güldürmeyi başarıyor. Hüsnü’ye verilen görevin ünlü komiseri düşürdüğü durumda izleyiciler kahkahalara boğulurken, Hüsnü de yeni görevini layıkıyla yerine getirmektedir.

Ekipten uzaklaştırma alan bir isim üzüntüye sebep olurken, Servan’a yapılan operasyonlar ile Mesut Komisere ulaşma çabaları sürmektedir. Kahramanlarımız teröristlerin inlerine başarılı operasyonlar yaparken, ele geçirdikleri her yeni terörist ile içine düştükleri umutsuzluktan kurtulmaktadırlar. Bir yandan düğün heyecanı yeni bölümde yüzleri güldürürken, yine kovalamaca ve işlenen suçlar tam gaz devam etmiştir.

Arka Sokaklar Oyuncuları Kimler?

Zafer Ergin – Rıza Baba

Özgür Ozan – Hüsnü Çoban

Şevket Çoruh – Mesut Güneri

Alp Korkma – Ali Akdoğan

Ozan Çobanoğlu – Hakan Çınar

Oya Aktar – Selin Demirci

Merve Oflaz – Bahar Ayan

Yiğitcan Ergin – Cemal Şahin

Ela Yörüklü – Ezgi Vural