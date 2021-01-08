Arka Sokaklar dizisi 573. Fragman İzle: Ekip giderek umutsuzlukta!
Kanal D ekranlarının en eski ve en ünlü dizisi unvanını uzun yıllardır elinde tutmayı başaran Arka Sokaklar, fırtına gibi 572. bölüm ardından yeni bölüme ait ilk fragmanını yayınladı!
Arka Sokaklar dizisi 573. Fragman İzle TIKLAYINIZ
Kanal D ekranlarının en eski ve en ünlü dizisi unvanını uzun yıllardır elinde tutmayı başaran Arka Sokaklar, fırtına gibi 572. bölüm ardından yeni bölüme ait ilk fragmanını yayınladı! Arka Sokaklar 573. bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz olay olurken, kahramanlarımızın sonraki bölümdeki maceraları şimdiden izleyiciyi şaşkına çevirdi. Gelecek bölümün ipuçlarının paylaşıldığı Cuma günlerinin sevilen dizisinde, yeni bölümün heyecanı 1 hafta öncesinde herkesi sardı!
Arka Sokaklar 572. Bölümde Neler Oldu?
Arka Sokaklar dizisinin 572. Bölümünde Rıza Baba, Hüsnü Çoban’a herkesi güldüren bir görev veriyor. Rıza Baba, Hüsnü ve arkadaşları arasında geçen diyalog izleyicilerin yüzünü güldürmeyi başarıyor. Hüsnü’ye verilen görevin ünlü komiseri düşürdüğü durumda izleyiciler kahkahalara boğulurken, Hüsnü de yeni görevini layıkıyla yerine getirmektedir.
Ekipten uzaklaştırma alan bir isim üzüntüye sebep olurken, Servan’a yapılan operasyonlar ile Mesut Komisere ulaşma çabaları sürmektedir. Kahramanlarımız teröristlerin inlerine başarılı operasyonlar yaparken, ele geçirdikleri her yeni terörist ile içine düştükleri umutsuzluktan kurtulmaktadırlar. Bir yandan düğün heyecanı yeni bölümde yüzleri güldürürken, yine kovalamaca ve işlenen suçlar tam gaz devam etmiştir.
Arka Sokaklar Oyuncuları Kimler?
Zafer Ergin – Rıza Baba
Özgür Ozan – Hüsnü Çoban
Şevket Çoruh – Mesut Güneri
Alp Korkma – Ali Akdoğan
Ozan Çobanoğlu – Hakan Çınar
Oya Aktar – Selin Demirci
Merve Oflaz – Bahar Ayan
Yiğitcan Ergin – Cemal Şahin
Ela Yörüklü – Ezgi Vural
08 Oca 2021 - 17:10 - Dizi Fragmanları
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.