Mersin'de kereste atölyesinde çıkan yangın söndürüldü
Toroslar Mahallesi'ndeki bir atölyede akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Mersin'in Toroslar ilçesinde, yangın çıkan kereste atölyesinde maddi hasar oluştu. Alınan bilgiye göre, Toroslar Mahallesi'ndeki bir atölyede akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Çalışanların ihbarı üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kerestelerin tutuşması nedeniyle hızla büyüyen yangın ekiplere zor anlar yaşattı.
İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürülen yangın atölyede maddi hasara yol açtı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma sürüyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.