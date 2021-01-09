AK Partili kadınlar ev yemeği ile sağlık çalışanlarına destek oluyor

AK Parti Kadın Kolları mensupları, evlerinde yaptıkları yemekleri, salgın sürecinde yoğun çalışan ve ev yemeklerine hasret kalan sağlık çalışanları ve çocuklarına ulaştırıyor.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde yaptıkları çalışmalar hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Salgına ilişkin kısıtlamalara özen gösterdiklerini belirten Çam, tüm olumsuzluklara rağmen çalışmalara da ara vermediklerini dile getirdi. Toplantı ve eğitim gibi programları çevrim içi olarak gerçekleştirdiklerini ifade eden Çam, kısıtlama sürecinde etkinliklere de devam ettiklerini bildirdi.

Salgın döneminde en çok sıkıntı çeken çalışma gruplarına bakıldığında ilk sırada sağlık çalışanlarının geldiğine işaret eden Çam, şunları kaydetti:

"Tüm illerimizde kadın kolları teşkilatımız, sağlık çalışanlarımızın yanında olduğunu göstermek için evlerinde el emeğiyle, onlara bir nebze olsun evin lezzetlerini tattırabilmek için hijyen koşullarına uygun bir şekilde pastalarını, çöreklerini yapıyorlar ve sağlık çalışanlarımızı hastanelerde ziyaret ediyorlar."

Kardeşlik duygularına ve komşu kültürüne dikkati çeken Çam, "Bu çalışanlar evlerine çok gidemiyorlar, gitseler bile zaman ayıramıyorlar. Bu anlamda onların birazcık gönlünü yapmak ve yanlarında olduğumuzu göstermek için tüm ülke genelinde, 81 ilimizde böyle bir çalışma yapıyoruz." dedi.

- Çocuklar da unutulmadı

Bir diğer çalışmalarının da sağlık çalışanlarının gidemedikleri evlerindeki çocuklarına yönelik olduğunu söyleyen Çam, "Anne pastasına hasret olan çocuklarımıza da bu defa anne sıcaklığını göstermek için evlerini ziyaret edip, içeriye girmiyorlar ama sürpriz bir şekilde onlara pasta, poğaça sıcak sıcak götürüyorlar. Bu da çok iyi bir şey oldu, çocuklar mutlular. En azından evde annelerini göremeseler de anne sıcaklığını teşkilatlarımız vasıtasıyla hissettirmiş oluyoruz." diye konuştu.

Hastalığa yakalanarak vefat eden vatandaşların da bulunduğunu hatırlatan Çam, bu konuda da duyarsız kalmamaya gayret gösterdiklerine dikkati çekti.

Teşkilat üyelerinin bulundukları muhitteki hasta olan vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek için telefonla arayarak hal hatır sorduklarını belirten Çam, vefat eden vatandaşların ailelerini de ziyaret edemediklerini ancak onları da telefonla arayarak taziyelerini bildirdiklerini ve gönüllerini almaya çalıştıklarını dile getirdi.