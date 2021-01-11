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- 11 Oca 2021 - 11:07

Müge Anlı Tamamı Tek Parça 11 Ocak 2021 Pazartesi ATV Canlı İzle!

Uzun yıllardır ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı İle Tatlı Sert programı yeni bölümleri ile ekrana gelmeye devam ediyor. Şüpheli kayıp ve cinayet olaylarının ekrana geldiği program Türkiye’nin gündemini belirliyor. Müge Anlı İle Tatlı Sert programı hafta içi hergün saat 10.00’da ATV ekranlarında yayınlanıyor.

Enver Yılmaz
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Müge Anlı İle Tatlı Sert 8 Ocakta Neler Yaşandı?

ATV ekranlarının sevilen gündüz kuşağı programı Müge Anlı İle Tatlı Sert geçen haftanın son yayını ile cuma günü ekrana geldi. Programın yayınlanan son bölümünde yine birçok farklı gündem ele alındı. Müge Anlı İle Tatlı Sert programının en çok konuşulan gündemlerinden Zeynep Güngör ile ilgili çarpıcı gelişmeler ekrana geldi.

Müge Anlı İle Tatlı Sert programının yayınlanan son bölümünde 16 aydır kayıp olan Zeynep Güngör ile ilgili acı haber geldi. 4 çocuk annesi Zeynep Güngör aylar önce sevgilisi ile buluşmak için çıktığı eve geri dönmemişti. 16 ay sonra Zeynep Güngör’ün öldürüldüğü öğrenildi. Müge Anlı ve ekibi 4 çocuk annesi kadının katilini arıyor. Programın diğer gündemlerinden olan Neriman Kıvrak cinayeti ile ilgili de yeni gelişmeler yaşandı. Neriman Kıvrak cinayeti ile ilgili ortaya çıkan son dakika gelişmeleri paylaşıldı. Müge Anlı İle Tatlı Sert programına evlilik vaadi ile dolandırıldığını iddia ederek katılan Harun Kaya da gündeme bombe gibi düştü. Harun Kaya’yı evlilik vaadi ile kandırıp 4 aydır kayıp olan sahte gelinin nerede olduğu tartışılmaya devam ediyor. Programın en çarpıcı gündemlerinden olan Aleyna çakır cinayetinin dava süreci de konuşulan diğer konu oldu. Müge Anlı Aleyna Çakır cinayetinin dava süreci ile ilgili gelişmeleri izleyenler ile paylaştı.

Müge Anlı İle Tatlı Sert 11 Ocak Gündemleri Neler?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının ekrana gelen son bölümünün ardından yaşanacaklar merak konusu oldu. Program bugün haftanın ilk yayını ile ekrana gelecek. Harun Kaya’nın dolandırılması ile ilgili yeni gelişmelerin ekrana geleceği programda Zeynep Güngör cinayeti de konuşulmaya devam edecek. Müge Anlı İle Tatlı Sert programı yeni bölümü ile bugün saat 10.00’da ATV ekranlarında canlı yayınlanacak.

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11 Oca 2021 - 11:07 İstanbul- Yaşam

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