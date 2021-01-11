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- 11 Oca 2021 - 11:11

Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 11 Ocak 2021 Pazartesi ATV Canlı İzle!

Uzun yıllardır başarılı şekilde yayın hayatına devam eden Esra Erol, savrulup giden hayatları ve akıl almaz olayları izleyenlerle buluşturuyor. Birçok mağdur kişinin hikayesinin ekrana geldiği programda birbirinden inanılmaz olaylar yaşanıyor. Dolandırılan, aldatılan ve kayıp yakınlarını arayan birçok kişinin katıldığı gündüz kuşağı programı hafta içi hergün saat 16.20’de ATV ekranlarında yayınlanıyor.

Enver Yılmaz
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Esra Erol’un sunumu ile ekrana gelen programda her sezon olduğu gibi bu sezonda birçok mağdur kişiye yardım ediliyor. Titizlikle çalışan Esra Erol, programın yanı sıra yardım kampanyaları ile de adından söz ettirmeye devam ediyor.

Esra Erol 11 Ocak Programında Neler Yaşandı?

Gündüz kuşağının reyting rekortmeni programı Esra Erol akıl almaz olayları ekrana taşımaya devam ediyor. Geçen haftanın son yayını ile cuma günü ekrana gelen programda yine birçok çarpıcı gündem konuşuldu. Program son bölümü ile yine büyük ilgi topladı.

Esra Erol programının ekrana gelen son bölümünde Ayfer ve Erdi evlilik kararı aldı. Ayfer’in yanında yaşadığı Gülden’in stüdyoya gelişi ile haftalardır tartışılan olayda yeni gündem tartışılmaya başlandı. Programın diğer gündemi ise uzun süredir aranan Derya Çürük oldu. Derya Çürük ve annesi cuma günü ekrana gelen bölümde büyük kavuşma yaşadı. Ceylan’ın hayaline kavuştuğu son programda Furkan ise hiç görmediği babası Hüseyin Türkmen ile kavuştu. Programa kızını aramak için gelen Muhammed de büyük kavuşma yaşadı. Muhammed ve kızının özlem dolu anları stüdyoda duygusal anlar yaşanmasına neden oldu. Esra Erol’un son bölümünde kavuşma ve yüzleşmelerin yanı sıra yeni gündemler de ekrana geldi. Sınava gidiyorum diyerek evden çıkan ve kendisinde 31 yaş büyük biri ile kaçan kızını arayan aile programa damga vurdu. Esra Erol ve ekibi kızı aramaya devam ediyor.

Esra Erol 11 Ocak Gündemleri Neler Olacak?

ATV ekranlarının sevilen reality programı Esra Erol yani haftanın ilk bölümü ile bugün ekrana gelecek. Programda yüzleşmelerin devam edeceği 11 ocak bölümünde yeni gündemlerde ekrana gelecek. Esra Erol merakla beklenen yeni bölümü ile bugün saat 16.20’de ATV ekranlarında yayınlanacak.

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11 Oca 2021 - 11:11 Ankara- Yaşam

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