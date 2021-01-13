Gerçeğin Peşinde Tamamı Tek Parça 13 Ocak 2021 Çarşamba Star Tv Canlı izle! >>>>> TIKLAYINIZ

Serap Paköz’ün sunumu ile hafta içi her gün izleyici ile buluşan Gerçeğin Peşinde, gerçek hayatlardan esinlenen yoğun gündemi ile ekranlara çıkmaya hazırlanıyor. Yayınlanan her bölümü büyük ilgi ile takip edilen programda dargınlar barışmaya, cinayetlerin arkasındaki gerçekler açığa çıkmaya ve kayıplar aileleri ile buluşturulmaya devam ediyor. Gizemli olayların aydınlatılmasında Serap Paköz’e programda Adli Tıp Uzmanı Taner Güven, Avukat Hasan Kocabey ve Polis Eğitmeni – Güvenlik Uzmanı Murat Aydın eşlik ediyor. Programın yeni bölümü ile ekranlarda yerini almaya hazırlanırken, Gerçeğin Peşinde 13 Ocak Çarşamba bölümünü haberimizden izleyebilirsiniz.

Gerçeğin Peşinde Dünkü Programda Ne Oldu, Stüdyoda Neler Yaşandı?

Serap Paköz’ün sunumu ile Start TV ekranlarında dün 275. bölümü ile ekranlara gelen Gerçeğin Peşinde, dün yayınlanan bölümünde stüdyodaki konukları ile önemli ilerlemeler kaydetti. 31 Aralık’ta eniştesine yardıma giden ve kendisinden haber alınamayan 25 yaşındaki Mustafa Yavuzcan’dan halan haber alınamazken, gözler enişte İbrahim üzerine çevriliyor. 4 Ocak sabahı çalıştığı fabrikadan markete gitmek için çıkan ve halen kayıp olan 16 yaşındaki Zerda’yı kaçıranın Murat Can olduğuna dair annesinden önemli açıklamalar geliyor. 14 yıldır kayıp olan Gülşen Maşalacı ve kızı Özlem Yığıcı dosyasında Rize emniyet ekipleri, bazı tanıkların ifadesi doğrultusunda harekete geçti. Önümüzdeki hafta Rize emniyetinin tespit edilen iki arazide daha kazı çalışması yapacağı duyuruldu.