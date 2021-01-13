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- 13 Oca 2021 - 19:47

Ankara Şehir Hastanesi'nde Sağlık Bakanı Koca'ya CoronaVac aşısı yapıldı.

Acil Kullanım Onayı verilmesinin ardından ilk CoronaVac aşısı, Ankara Şehir Hastanesi'nde Sağlık Bakanı Koca'ya yapıldı.

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Acil Kullanım Onayı verilmesinin ardından ilk CoronaVac aşısı, Ankara Şehir Hastanesi'nde Sağlık Bakanı Koca'ya yapıldı. Koca: "Herkesin mutlaka aşı olması gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Eski hayatımıza dönmek için aşıyı mutlaka yaptırmamız gerekiyor."

Kovid-19 aşısı yaptıran Sağlık Bakanı Koca, "Önümüzdeki günlerin aydınlık olacağına inanıyorum, hayırlı olmasını diliyorum." dedi
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13 Oca 2021 - 19:47 AA Ankara- Gündem

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