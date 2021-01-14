Zonguldak-İstanbul kara yolunda kar yağışı ulaşımı aksatıyor
Karayolları Şube Müdürlüğü ekipleri, iş makineleriyle tuzlama çalışması yaptı.
Kar yağışı, Zonguldak- İstanbul kara yolunda etkili oluyor. Akşam saatlerinde başlayan kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler, kenti İstanbul'a bağlayan kara yolunda zor anlar yaşadı. Bazı araçlar yolda kaldı, rampayı çıkmakta zorlanan tır ve araçlar, güzergahta uzun kuyruk oluşturdu.
Karayolları Şube Müdürlüğü ekipleri, iş makineleriyle tuzlama çalışması yaptı. Zaman zaman durma noktasına gelen trafik akışı, ekiplerin müdahalesiyle normale döndü.
Trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.