Son Yaz 3. Bölüm Full İzle! 15 Ocak 2021 Son Yaz Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Son Yaz Tamamı Tek Parça 15 Ocak 2021 FOX TVCanlı İzle! TIKLAYINIZ

FOX TV ekranlarının yeni dizisi Son Yaz izleyenlerin takdirini kazanmayı başardı. İlk bölümü ile beğeni toplayan yapımın yeni bölümleri şimdiden merak ediliyor. Başrollerini Ali Atay, Alperen Duymaz ve Funda Eryiğit’in paylaştığı Son Yaz dizisinde suç dünyasının içindeki asi bir genç olan Akgün ile Cumhuriyet Savcısı Selim Kara’nın beraber başladıkları bir mücadele anlatılıyor.

Son Yaz Dizisi 2. Bölümde Neler Yaşandı?

FOX TV ekranlarının yeni dizisi Son Yaz ikinci bölümü ile geçen hafta ekrana geldi. Dizinin yayınlanan 2. bölümünde Selim evliliğini kurtarmanın peşindeyken, Akgün ise savcıdan kurtulmak ve yola tek başına devam etmek ister. Selim beklemediği kadar zor bir durumda olduğunu anlarken, Akgün ise yeni belalara bulaşır.

Son Yaz dizisinin ekrana gelen son bölümünde Selim ve Akgün, Canan’ın tam karşısındaki eve taşınır. Bu durum Altay’ı çok mutlu ederken, Yağmur ve Canan ise kendilerini kandırılmış hissetmektedir. Canan Selim’in bu hareketi ile onun kararlarına hiç saygı duymadığını bir kere daha görür ve çok öfkelenir. Bu sefer öfkesini içinde tutmaya da niyeti yoktur. İşinin ne kadar zor olduğunu fark eden Selim tanıdığı en mutlu çift olan Emel ve Metin’den yardım ister.

Emel kız kardeşinin haklı olduğunu ve yardım etmeyeceğini söylerken Metin ise gizli gizli Selim’e yardım etmeye karar verir. Savcı ailesini yeniden toplamak için uğraşırken Akgün ise burada onun yanında kalmamak konusunda kararlıdır. Yola tek başına devam etmenin yollarını ararken İstanbul’dan tanıdık bir sima ile karşılaşır. Bunun kendisinin kurtuluşu olduğunu düşünürken hem kendisinin hem de Yağmur’un başını istemese de belaya sokacaktır.

Son Yaz Dizisi 3. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Son Yaz dizisinin heyecan dolu son bölümünün ardından 3. bölüm fragmanı yakalandı. Yaşananlardan sonra Selim ve Canan ilişkisinin nasıl devam edeceğinin merak edildiği dizinin yeni fragmanında Akgün ve Yağmur yakınlaşması da dikkat çekti. Son Yaz dizisi yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00’da FOX TV ekranlarında yayınlanacak.