Akıncı Dizisi 3. Bölüm Full İzle! 15 Ocak 2021 Akıncı Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Akıncı Tamamı Tek Parça 15 Ocak 2021 ATV Canlı İzle! TIKLAYINIZ

Akıncı dizisi bu sezon ATV ekranlarında yayın hayatına başladı. Uzun süredir ekrana gelmesi beklenen yapım ilk bölümü ile izleyenlerden büyük beğeni topladı. Dizinin yayınlanan her bölümü ilgi ile izlenirken yeni bölümlerde yaşanacaklar da merak konusu oluyor. Yapım her hafta cuma akşamları ekrana geliyor.

Kökleri Osmanlı’ya dayanan modern bir süper kahramanın İstanbul’u korumak için verdiği mücadelenin anlatıldığı Akıncı dizisinin başrollerini Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi paylaşıyor. Yapım heyecan ve aksiyon dolu bölümleri ile büyük beğeni topluyor.

Akıncı Dizisi 2. Bölümde Neler Yaşandı?

ATV ekranlarının yeni dizisi Akıncı geçen hafta 2. bölümü ile ekrana geldi. İlk bölümü ile büyük yankı uyandıran Akıncı dizisinin 2. bölümü de aksiyon dolu sahneleri ile büyük beğeni topladı. Akıncının yeni bir maceraya giriştiği 2. bölüm aksiyon dolu sahneleri ile yine izleyenleri ekrana kilitledi.

Akıncı dizisinin ekrana gelen son bölümünde Köksal ve adamları şehir vapurunu işgal edip yolcuları rehin alırlar. Bu işgal planını Cevdet Akıncı’yı öldürmek ve Lukas’a karşı elini güçlendirmek için planlamıştır. Kendisine kurulan tuzaktan haberi olmayan Akıncı ise olaya müdahale etmek için hazırlanmaya başlar. Bu sırada Nergis ise kardeşi Yağız’ın takı koleksiyonunun tanıtım gecesine gitmek için yola çıkar.

Yolda gelen telefon ile şehir vapurunda yaşananları öğrenen Nergis direkt oraya gitmeye karar verir. Ancak polisi atlatmak ve olay yerine ulaşmak düşündüğü kadar kolay olmayacaktır. Bu sırada Kemal komiser de iş başındadır. Kemal eylemi sorunsuz atlatmak için çalışırken öte yandan asıl hedefi ise sonunda Akıncı’yı yakalamaktır. Akıncı işgal eylemine beklenmedik bir müdahalede bulunur ve tuzaktan kurtulmayı başarır.

Akıncı Dizisi 3. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Akıncı dizisinin heyecan dolu geçen son bölümünün ardından dizinin yeni bölüm fragmanı merakla beklenmeye başladı. Dizinin yayınlanan 3. bölüm fragmanında Akıncı’nın vazgeçmeyi düşünmesi dikkat çekerken, yeniden harekete geçmesi ise izleyenleri heyecanlandırdı. Dizi aksiyon dolu yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00’da ATV ekranlarında yayınlanacak.