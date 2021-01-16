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- 16 Oca 2021 - 06:54

Erzurum ve Erzincan'da kar yağışı etkisini sürdürüyor

Ağaç ve binaların üzerleri karla kaplanan kentte, kısıtlamadan muaf olan bazı araç sürücüleri yolda ilerlemekte güçlük çekti.

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Erzurum ve Erzincan'da etkisini sürdüren kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiliyor. Erzurum'da gün içerisinde aralıklarla devam eden kar, gece saatlerinde etkisini artırdı.

Yüksek kesimlerde tipiye dönüşen yağış, kenti beyaza bürüdü. Ağaç ve binaların üzerleri karla kaplanan kentte, kısıtlamadan muaf olan bazı araç sürücüleri yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Büyükşehir Belediyesi ve karayolları ekipleri, yol açma ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

- Erzincan

Erzincan-Sivas kara yolundaki Sakaltutan ve Kızıldağ Geçitleri ile Erzincan-Gümüşhane kara yolundaki Ahmediye Geçidi'nde kar ve tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Karayolları ve polis ekipleri, yolda kalan araçların trafiği engellememesi için iş makinelerinin desteğiyle yoğun çalışma yürütüyor.

Trafik polisleri, yoğun kar yağışı ve tipinin görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle tır, çekici gibi ağır tonajlı araçları durdurarak sürücülere, dinlenme tesislerinde bir süre bekleyip hava düzeldikten sonra yola devam etmeleri uyarısında bulundu.
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16 Oca 2021 - 06:54 AA Erzurum- Yaşam

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