Haberler Ankara Haberler Ankara
- 19 Oca 2021 - 11:19

Esra Erol’da bugün Tamamı Tek Parça 19 Ocak 2021 Pazartesi ATV Canlı İzle!

ATV ekranlarının en çok izlenen gündüz kuşağı programı Esra Erol uzun yıllardır yayın hayatına devam ediyor. Savrulan hayatların ve akıl almaz olayların ekrana taşındığı program her bölümü ile izleyenleri ekrana kilitliyor.

Emre Okur
Emre Okur Tüm Haberleri
ABONE OL Google News Sayfamız

Esra Erol 19 Ocak ATV Canlı İzle! TIKLAYINIZ.

Esra Erol ve ekibinin titizlikle çalıştığı yeni sezonda da büyük ilgi toplayan gündüz kuşağı programında aldatılan, kandırılan ya da yakınları kayıp olan birçok mağdurun hikayesi ekrana geliyor. Esra Erol hafta içi hergün saat 16.20’de ekrana geliyor.

Esra Erol Programı 18 Ocakta Neler Oldu?

Gündüz kuşağının en çok izlenen programlarından Esra Erol, dün yine akıl almaz olayları ekrana taşıdı. Yayınlanan son bölümünde birçok çarpıcı gelişmeyi ekrana taşıyan programda yüzleşmeler de yaşandı. Esra Erol’un dün yayınlanan bölümü yine ilgi ile izlendi.

Esra Erol’un dün ekrana gelen bölümünde Ceylan yeni evine kavuştu. Esra Erol ve ekibinin Ceylan’a verdiği yeni yuva ekrana geldi. Programda Bahar ve İslam Mücahit yüzleşmesi de devam etti. Dün son kez yüzleşen Bahar ve İslam Mücahit’in son kararı merak edildi. 49 yıldır ailesini arayan Cengiz Bey, dün yayınlanan programda müjdeli bir haber aldı. Esra Erol Cengiz Bey’i abisi Zekeriya ile buluşturdu. Programın çarpıcı gündemlerinden biri ise sevgilisi bebeğini kaçıran Selma hanım oldu. Selma hanım sevgilisi Turgay’ın 4 aylık bebeğini kaçırdığını ve resmi nikahlı eşine götürdüğünü iddia ediyor. Selma hanımın çok konuşulan iddiaları ekrana damgasını vurdu. Programın çarpıcı gündemlerinden biri de baba hasreti çeken Sevim oldu. 31 yıldır babasını görmeyen Sevim babasına duyduğu özlemi canlı yayında anlattı. Programa duygusal anlar yaşandı.

Esra Erol 19 Ocak Gündemleri Neler?

Esra Erol’un dün ekrana gelen bölümünün ardından programda bugün yaşanacaklar merak konusu oldu. Programın bugün ekrana gelecek bölümünde Cengiz Bey ve abisinin yüzleşmesi devam edecek. Sevim hanımın iddiaları ile ilgili yeni gelişmelerin de ekrana geleceği programda çarpıcı gelişmeler izleyenlere aktarılacak. Esra Erol’un merakla beklenen yeni bölümü bugün saat 16.20’de ATV ekranlarında yayınlanacak.

# Esra Erol 19 ocak, Esra Erol 19 ocak izle, Esra Erol tek part izle, esra erol youtube, esra erol atv canlı izle, atv esra erol, esra erol 19 ocak gündemi, esra erol 18 ocak ne oldu, atc canlı izle, esra erol canlı izle, yeni, canlı, atv, izle, yaşandı, esra erol

19 Oca 2021 - 11:19 - Gündem

# ESRA EROL HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Esra Erol'da Bir Anne Vahşeti Daha! Sevgilisinden Hamile Kaldı, Eşi Çocuğunu Ondan Kaçırdı! Seyirci İllallah Etti! mask
Esra Erol'da Bir Anne Vahşeti Daha! Sevgilisinden Hamile Kaldı, Eşi Çocuğunu Ondan Kaçırdı! Seyirci İllallah Etti!
Esra Erol Sinirden Gülme Krizine Girdi! “Eşim Çocuklarımı da Alıp Başka Adama Kaçtı!” Dedi Sevgilisi Olduğu Ortaya Çıktı! Utanmadan Boşanmak İstediğini Söyledi! mask
Esra Erol Sinirden Gülme Krizine Girdi! “Eşim Çocuklarımı da Alıp Başka Adama Kaçtı!” Dedi Sevgilisi Olduğu Ortaya Çıktı! Utanmadan Boşanmak İstediğini Söyledi!
Esra Erol'da Şok Edici Olayların Ardı Arkası Kesilmiyor! Sosyal Medyada Tanıştığı Adama Çocuğunu da Alıp Kaçtı! Eşini Sevmediğini Canlı Yayında Haykırdı! mask
Esra Erol'da Şok Edici Olayların Ardı Arkası Kesilmiyor! Sosyal Medyada Tanıştığı Adama Çocuğunu da Alıp Kaçtı! Eşini Sevmediğini Canlı Yayında Haykırdı!
Esra Erol'da Bir Babanın Yıkılma Anı Ekranlara Geldi! 15 Yaşındaki Çocuğu, Kocaya Kaçınca; Baba Dondu Kaldı... İşte Bir Babanın Haykırışları! mask
Esra Erol'da Bir Babanın Yıkılma Anı Ekranlara Geldi! 15 Yaşındaki Çocuğu, Kocaya Kaçınca; Baba Dondu Kaldı... İşte Bir Babanın Haykırışları!
Esra Erol'da Tüyleri Diken Diken Eden Genç Kız Faciası! Nişanlısı Tarafından Hamile Bırakıldı, 1.5 Ay Sonra Hayatı Karanlıklaştı! mask
Esra Erol'da Tüyleri Diken Diken Eden Genç Kız Faciası! Nişanlısı Tarafından Hamile Bırakıldı, 1.5 Ay Sonra Hayatı Karanlıklaştı!
Esra Erol'da Herkesi Şok Edecek Gelişme! Bakıcı Çocuğu Para Karşılığı Satınca Stüdyo Birbirine Girdi! Çocuk Nerede? mask
Esra Erol'da Herkesi Şok Edecek Gelişme! Bakıcı Çocuğu Para Karşılığı Satınca Stüdyo Birbirine Girdi! Çocuk Nerede?
Esra Erol’da Akıllara Zarar Aile Şoku! O Kadın 4 Yaşındaki Bebeğini Aldı, Hastane Diyerek Başka Adama Kaçtı! Kadının Anlattıkları Şaşkına Çevirdi… mask
Esra Erol’da Akıllara Zarar Aile Şoku! O Kadın 4 Yaşındaki Bebeğini Aldı, Hastane Diyerek Başka Adama Kaçtı! Kadının Anlattıkları Şaşkına Çevirdi…
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 11 Ocak 2021 Pazartesi ATV Canlı İzle! mask
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 11 Ocak 2021 Pazartesi ATV Canlı İzle!
Esra Erol Evlendirme Programlarına Resmen Başladı! Yıllar Sonra İlk Nikah Kıyıldı! Birinci Değil İkinci Eşiyle Evlenmeyi Kabul Etti! mask
Esra Erol Evlendirme Programlarına Resmen Başladı! Yıllar Sonra İlk Nikah Kıyıldı! Birinci Değil İkinci Eşiyle Evlenmeyi Kabul Etti!
Esra Erol Sosyal Medya’dan Büyük Linç Yedi! Söyledi Sözler Neredeyse Kıyamete Zemin Hazırladı! mask
Esra Erol Sosyal Medya’dan Büyük Linç Yedi! Söyledi Sözler Neredeyse Kıyamete Zemin Hazırladı!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Müge Anlı Tamamı Tek Parça 19 Ocak 2021 Pazartesi ATV Canlı İzle! mask
Müge Anlı Tamamı Tek Parça 19 Ocak 2021 Pazartesi ATV Canlı İzle!
18 Ocak 2021 Survivor Ödül Oyununu Kim Kazandı? Survivor Ödül Oyununda Kazanan Takım Hangisi? Ünlüler Mi Gönüllüler Mi? mask
18 Ocak 2021 Survivor Ödül Oyununu Kim Kazandı? Survivor Ödül Oyununda Kazanan Takım Hangisi? Ünlüler Mi Gönüllüler Mi?
Gerçeğin Peşinde Tamamı Tek Parça 19 Ocak 2021 Salı Star Tv Canlı izle! mask
Gerçeğin Peşinde Tamamı Tek Parça 19 Ocak 2021 Salı Star Tv Canlı izle!
Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Tamamı Tek Parça 19 Ocak 2021 Salı Show Tv Canlı izle! mask
Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Tamamı Tek Parça 19 Ocak 2021 Salı Show Tv Canlı izle!
Söylemezsem Olmaz Tamamı Tek Parça 19 Ocak 2021 Salı Beyaz Tv Canlı izle! mask
Söylemezsem Olmaz Tamamı Tek Parça 19 Ocak 2021 Salı Beyaz Tv Canlı izle!
Doya Doya Moda 19 Ocak 2021 Full İzle! Doya Doya Moda 135. Bölüm Kim Elendi, Gününün Birincisi Kim Oldu? mask
Doya Doya Moda 19 Ocak 2021 Full İzle! Doya Doya Moda 135. Bölüm Kim Elendi, Gününün Birincisi Kim Oldu?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL