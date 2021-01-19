Esra Erol’da bugün Tamamı Tek Parça 19 Ocak 2021 Pazartesi ATV Canlı İzle!
ATV ekranlarının en çok izlenen gündüz kuşağı programı Esra Erol uzun yıllardır yayın hayatına devam ediyor. Savrulan hayatların ve akıl almaz olayların ekrana taşındığı program her bölümü ile izleyenleri ekrana kilitliyor.
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Esra Erol ve ekibinin titizlikle çalıştığı yeni sezonda da büyük ilgi toplayan gündüz kuşağı programında aldatılan, kandırılan ya da yakınları kayıp olan birçok mağdurun hikayesi ekrana geliyor. Esra Erol hafta içi hergün saat 16.20’de ekrana geliyor.
Esra Erol Programı 18 Ocakta Neler Oldu?
Gündüz kuşağının en çok izlenen programlarından Esra Erol, dün yine akıl almaz olayları ekrana taşıdı. Yayınlanan son bölümünde birçok çarpıcı gelişmeyi ekrana taşıyan programda yüzleşmeler de yaşandı. Esra Erol’un dün yayınlanan bölümü yine ilgi ile izlendi.
Esra Erol’un dün ekrana gelen bölümünde Ceylan yeni evine kavuştu. Esra Erol ve ekibinin Ceylan’a verdiği yeni yuva ekrana geldi. Programda Bahar ve İslam Mücahit yüzleşmesi de devam etti. Dün son kez yüzleşen Bahar ve İslam Mücahit’in son kararı merak edildi. 49 yıldır ailesini arayan Cengiz Bey, dün yayınlanan programda müjdeli bir haber aldı. Esra Erol Cengiz Bey’i abisi Zekeriya ile buluşturdu. Programın çarpıcı gündemlerinden biri ise sevgilisi bebeğini kaçıran Selma hanım oldu. Selma hanım sevgilisi Turgay’ın 4 aylık bebeğini kaçırdığını ve resmi nikahlı eşine götürdüğünü iddia ediyor. Selma hanımın çok konuşulan iddiaları ekrana damgasını vurdu. Programın çarpıcı gündemlerinden biri de baba hasreti çeken Sevim oldu. 31 yıldır babasını görmeyen Sevim babasına duyduğu özlemi canlı yayında anlattı. Programa duygusal anlar yaşandı.
Esra Erol 19 Ocak Gündemleri Neler?
Esra Erol’un dün ekrana gelen bölümünün ardından programda bugün yaşanacaklar merak konusu oldu. Programın bugün ekrana gelecek bölümünde Cengiz Bey ve abisinin yüzleşmesi devam edecek. Sevim hanımın iddiaları ile ilgili yeni gelişmelerin de ekrana geleceği programda çarpıcı gelişmeler izleyenlere aktarılacak. Esra Erol’un merakla beklenen yeni bölümü bugün saat 16.20’de ATV ekranlarında yayınlanacak.
19 Oca 2021 - 11:19 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.