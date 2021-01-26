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- 26 Oca 2021 - 14:15

Baraj Dizisi 24. Bölüm Full İzle FOX TV! 26 Ocak 2021 Baraj Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

FOX TV ekranlarının sevilen dizisi Baraj her hafta yeni bölümleri ile ekrana gelmeye devam ediyor. İlgi ile izlenen yapım heyecan dolu sahneleri ile izleyenleri ekrana kilitliyor. Her hafta çarpıcı gelişmelerin yaşandığı Baraj dizisi salı akşamları saat 20.00’da FOX TV ekranlarında sevenleri ile buluşmaya devam ediyor.

Emre Okur Tüm Haberleri
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Baraj 24. Bölüm 26 Ocak 2021 FOX TV İzle! TIKLAYINIZ.

Yeşilçam filmi uyarlaması olan Baraj dizisinin başrollerinde Feyyaz Duman, Biran Damla Yılmaz, Burak Yörük ve Sumru Yavrucuk gibi başarılı isimler yer alıyor. Her bölümü ile büyük beğeni toplayan yapımda bir aşk üçgeninde yaşanan çarpıcı gelişmeler ekrana geliyor. Nazım, Nehir ve Tarık arasında yaşanan sırlarla dolu olayların ve intikam mücadelesinin anlatıldığı yapım izleyenlerden takdir topluyor.

Baraj Dizisi 23. Bölümde Neler Yaşandı?

FOX TV ekranlarının reyting rekortmeni yapımlarından Baraj geçen hafta 23. bölümü ile ekrana geldi. Nazım’ın dönmesi ile tüm cephelerde işlerin karıştığı dizide geçen hafta yine çarpıcı gelişmeler yaşandı. Nehir’in yeni bir oyuna başladığı 23. bölümde bu oyunda atılacak her adım hem Nazım’ın hem de Tarık’ın hayatını etkileyecektir.

Baraj dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünde yaşadıklarından dolayı çok kızgın olan Nehir Nazım’dan intikam almak ister. Hem Nazım’dan hem de mutluluğuna engel olan herkesten intikam almak isteyen Nehir bu oyun için Tarık’a evlenme teklifi eder. Nehir ve Tarık’ın evlenme hamlesi herkesi şaşkına çevirirken Nazım ise bu duruma çok sinirlenir. Tarık ise Zahra yerine Nehir ile evlenmenin onu sakladığı büyük sırdan koruyacağını bilmenin güveni içindedir.

Baraj Dizisi 24. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Baraj dizisinin yayınlanan son bölümünde ekrana gelen çarpıcı gelişmelerin ardından merakla beklenen 24. bölüm fragmanı yayınlandı. Nehir ve Nazım yakınlaşmasının dikkat çektiği 24. bölüm fragmanında Nazım’ın gerçekleri öğrenmesi ise büyük şaşkınlık yarattı. İlgi ile takip edilen dizinin fragmanları yeni bölüm heyecanını arttırdı. Dizi yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00’da FOX TV ekranlarında sevenleri ile buluşacak.

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26 Oca 2021 - 14:15 - Dizi Fragmanları

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