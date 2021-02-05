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- 05 Şub 2021 - 12:44

Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek Vatandaşlar ile Buluştu! Projelerini Anlattı…

Ankara Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek güzel havaların tadını Atatürk Sahil Parkında çıkaran Gölbaşılılar ile sohbet etti.

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Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek güzel havaların tadını Atatürk Sahil Parkında çıkaran Gölbaşılılar ile sohbet etti.

Moganın eşsiz manzarasının tadını çıkaran Gölbaşılıları ziyaret eden Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek vatandaşlar ile sohbet etti. Gölbaşında hayata geçecek olan projelerden ve yaptıkları çalışmalardan bahseden Başkan Şimşek Siz değerli hemşerilerimizin talepleri bizler için çok kıymetli. Yaptığımız her çalışmada sizlerin Gölbaşımızda daha kaliteli bir yaşam sürmesini amaçlıyoruz. Sizlerle bir araya gelmemiz ilçemize ve mahallelerimize hâkim olmamızı sağlıyor. Sorunları yerinde tespit ediyor talepleri direk sizlerden dinliyoruz ifadelerini kullandı.

BILARDO ŞANTIYESINDE ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Gençler ile konuştuktan sonra onlara bilardo tesisi hakkında bilgi veren Başkan Ramazan Şimşek Yıllardır dile getirmiş olduğumuz uluslararası müsabakalara ev sahipliği yapabileceğimiz 2 bin metrekare kapalı inşaat alanına sahip Uluslararası Bilardo Kompleksi şantiyesinde çalışmalarımız başladı. Gölbaşı Belediyemiz sporun merkezi olma yolunda büyük adımlar atıyor. Uluslararası müsabakalara ev sahipliği yapmayı amaçlıyoruz.

Türkiye Bilardo Federasyonunun en yakın zaman diliminde Gölbaşına taşınmasını planlamaktayız. İlçemizin çehresine yakışacak atılımlar içinde bulunmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Hem sporun kalitesine uygun hem de hizmet ağının sağlıklı bir şekilde sunulacağı federasyon binamız da burada hizmete girecek açıklamasında bulundu.

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05 Şub 2021 - 12:44 Ankara- Belediyeler

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