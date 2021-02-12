Müge Anlı Tamamı Tek Parça 12 Şubat 2021 Pazartesi ATV Canlı İzle!
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Uzun yıllardır ATV ekranlarında yayın hayatına devam eden Müge Anlı İle Tatlı Sert programı akıl almaz olayları ekrana taşıyor. Çarpıcı konu ve olayları ile Türkiye’nin gündemini belirleyen gündüz kuşağı programında birçok beklenmedik gelişme yaşanıyor. Yayınlanan ilk bölümünden bu yana ilgi ile takip edilen Müge Anlı İle Tatlı Sert programı hafta içi hergün saat 10.00’da canlı yayın ile ekrana geliyor.
Araştırmacı gazeteci Müge Anlı’nın sunumu ile ekrana gelen programın her bölümünde birçok farklı olay ele alınıyor. İlgi ile takip edilen programda kaçırılma, dolandırıcılık gibi birçok suç gün yüzüne çıkarılıyor. Kayıpların arandığı programa şüpheli cinayetler de gündem oluyor. Her bölümü ile izleyenlerde merak uyandıran programda Müge Anlı ve ekibi gerçekleri ortaya çıkarmak için titizlikle çalışıyor. Gündemleri ile ekrana damgasını vuran programda yaşana çarpıcı gelişmeler izleyenleri ekrana kilitliyor.
Müge Anlı İle Tatlı Sert Programı 11 Şubatta Neler Oldu?
ATV ekranlarını reyting rekortmeni programı Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi hergün olduğu gibi dün yine çarpıcı gündemleri ile ekrana geldi. İlgi ile izlenen programın dünkü bölümünde büyük bir yüzleşme yaşandı ve gergin dakikalar ekrana damgasını vurdu. Programın son bölümü yine izleyenlerde merak uyandırdı.
Müge Anlı İle Tatlı Sert programının dün ekrana gelen bölümünde aylardır aranan kaçak aşıkların bulunduğu ortaya çıktı. Müge Anlı 3 aydır kaçak yaşayan Muharrem Canbaz ve Sevi Kıratlı’nın yakaladığını açıkladıktan sonra 35 yıldır evli olan 5 çocuk annesi Sevgi Kıratlı’yı canlı yayına çıkardı. Sevgi Kıratlı ile Muharrem Canbaz’ın eşi Semiha Canbaz arasında yaşananlar stüdyoda gergin anlar yaşattı. Sevgi Kıratlı’nın pişman olmadığını söylemesi üzerine gerginlik büyürken Muharrem Canbaz’ın ise cezaevine gönderildiği açıklandı.
Müge Anlı ile Tatlı Sert Programı 12 Şubat Gündemleri Neler Olacak?
Müge Anlı İle Tatlı Sert programının dün ekrana gelen bölümünün ardından programda bugün yaşanacaklar merakla bekleniyor. Yeni gündemleri ile ekrana gelecek program bugün saat 10.00’da ATV’de.
12 Şub 2021 - 09:38 - Müge Anlı Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.