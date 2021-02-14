14 Şub 2021 - 19:08
İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy'dan Gara'da şehit düşenlerin ailelerine ziyaret
rsoy, şehitlerin naaşlarını teslim almak için Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığında bulunan ailelerle bir araya geldi.
İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde yer alan Gara'da terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen Türk vatandaşlarının ailelerini, Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığında ziyaret etti.
Ersoy, şehitlerin naaşlarını teslim almak için Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığında bulunan ailelerle bir araya geldi.
Basına kapalı gerçekleşen ziyaretin ardından Ersoy, Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığından ayrıldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.