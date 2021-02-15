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- 15 Şub 2021 - 14:55

Yasak Elma Dizisi 98. Bölüm Full İzle Fox TV! 15 Şubat 2021 Yasak Elma 98. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Yasak Elma 98. Bölüm izle ve Yasak Elma 98. Bölüm fragmanı, Google’da günün en çok araştırılan dizi konuları olmuş durumda. Ekranların sevilen dizisi Yasak Elma 98. Bölüm izle makalemizle birlikte hem bölümü, hem de Yasak Elma 98.. Bölüm fragmanını sizler için sunuyoruz. Türlü türlü entrikaların döndüğü, yeni sezona bomba gibi giren ve reyting rekortmeni olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Yasak Elma dizisi son bölüm izle makalemizle, tüm detayları görebilirsiniz. İşte detaylar…

Emre Okur
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Yasak Elma 98. Bölüm Fox TV İzle! TIKLAYINIZ.

Üçüncü sezonunda diziye yeni katılan isimler ile birlikte izleyicileri ekran başına toplayan Yasak Elma 98. Bölümü ile Pazartesi akşamı saat 20.00’de FOX TV ekranlarında olacak. Yine her bölümde olduğu gibi entrika ve heyecan dolu anların yaşanacağı dizide izleyiciler büyük bir keyif yaşayacaklar. İlk bölümünden bu yana büyük ilgi toplayan ve kendisine özel bir hayran kitlesi oluşturmayı başarmış olan Yasak Elma yayınlanan her bölümü ile sosyal medyanın da gündeme geliyor. Kısa sürede fenomen olmayı başarmış dizinin karakterleri oyunculukları ile izleyicilerden tam not alırken heyecan ve merak dolu öyküsü de her hafta izleyici ekran başında tutuyor.

En çok izlenen diziler arasında yer alan Yasak Elma dizinse her bölümde çarpıcı senaryo öne çıkıyor. Güçlü oyuncuların kadroda yer alması ile seyir keyfi yüksek olan dizinin her bölümü büyük beğeniye sahip oluyor. Üst tabaka kesime ait olan üç kadının kendi aralarında verdikleri kıyasıya mücadeleyi ekranlara taşıyan Yasak Elma’nın oyuncu kadrosunda Şevval SAM, Nesrin Cavadzade, Eda Ece, Berk Okay, Nil Peri Şahinkaya ve Erdal Özyağcılar gibi isimler bulunuyor. Her hafta izleyicileri ekran başında tutmayı başaran Yasak Elma’nın yeni bölümü de izleyiciler tarafından merakla bekleniyor.

Yasak Elma Dizisi 97. Bölümde Neler Yaşandı?

Yeni sezonuna başarılı bir giriş yapan ve önemli bir rayting oranı yakalamış olan Yasak Elma’nın yeni bölümünde yine entrika ve heyecan dolu anlar izleyicileri bekliyor. En son yayınlanan 97. Bölümünde Şahika’nın ortadan kaybolması sonucunda Ender büyük bir şüpheye düşmüştü. Bu durumdan endişelenen Ender, Şahika’nın öldürülmüş olduğunu düşünmüş ve Hasan Ali’yi suçlamıştı. Hasan Ali ise yapılanların gizli kalması için büyük bir çaba göstermişti. Ender ise herkese Hasan Ali’nin katil olduğunu ispat etmeye çalışmış ve bu alanda kendisine inanmayanları ikna etmeye başlamıştı. Fakat Şahika’nın sonu ise hiç iyi olmamıştı.

Yasak Elma Dizisi 98. Bölümde Neler Olacak?

Yasak Elma dizisi 98. Bölümde yine Eder ve Hasan Ali mücadelesi büyük bir rol oynayacak. Aynı zamanda Şahika’nın başına gelenlerin de nelerden kaynaklandığı ortaya çıkarılmaya çalışılacak ve bu durumu Şahika lehine çevirmeye başlayacak.

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15 Şub 2021 - 14:55 - Dizi Fragmanları

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