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- 22 Şub 2021 - 11:36

Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 22 Şubat 2021 Pazartesi ATV Canlı İzle!

Esra Erol 22 Şubat 2021 canlı izle, Esra Erol son bölüm izle sorgularına karşılık sizler için hazırladığımız Esra Erol’da makalesine göz gezdirebilirsiniz. Makalemiz üzerinden tüm detayları eksiksiz bir şekilde görebilir, Esra Erol 22 Şubat 2021 tarihli yayını canlı izleyebilir, son bölümü de görebilirsiniz. Tüm detaylar için haberimizin devamına, link ve videolara göz atmanızı öneriyoruz. İşte Esra Erol 22 Şubat son bölüm… Neler oldu? Olaylar neler?

Ali Kurt
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Esra Erol'da 22 Şubat 2021 ATV İzle! TIKLAYINIZ.

ATV ekranlarının sevilen programı Esra Erol savrulan hayatları ve dağılan aileleri ekrana taşımaya devam ediyor. Yayınlanan ilk bölümünden bu yana ilgi ile takip edilen program uzun süredir ekrana geliyor. İlk sezonundan bu yana ele aldığı olaylarla Türkiye gündemine bomba gibi düşen programda çarpıcı gelişmeler yaşanıyor. Çarpıcı olay ve gelişmeleri ile izleyenleri ekrana kilitleyen program hafta içi hergün saat 16.20’de yayınlanıyor.

Türkiye’nin en güvenilir isimlerinden Esra Erol’un sunumu ile ekrana gelen programda aldatılan, dolandırılan, yakınları kayıp olan binlerce mağdurun hikayesi ekrana geliyor. Binlerce mağdur kişinin çözüm aramak için geldiği programda Esra Erol ve ekibi her sezon olduğu gibi titizlikle çalışmaya devam ediyor. Esra Erol programı ile olduğu gibi yardım kampanyaları ile de adından söz ettirmeye devam ediyor.

Esra Erol Programı 19 Şubatta Neler Oldu?

ATV ekranlarının en çok izlenen gündüz kuşağı programları arasında yer alan Esra Erol, geçen haftanın son yayını ile 19 Şubat Cuma akşamı ekrana geldi. Türkiye’nin gündemine bomba gibi düşen gelişmelerin ekrana geldiği son bölümde hesaplaşmalar yaşanmaya devam etti. Programın son bölümü yine ilgi ile takip edildi.

Esra Erol’un geçen hafta ekrana gelen son bölümünde Ömer ve baldızları arasındaki yüzleşme devam etti. Baldızlarının eşi ile arasını bozduğunu açıklayan Ömer Bey, anlaşamadığı 2 baldızı ile programda hesaplaşma yaşamaya devam etti. Kısa süre önce evli adam ile beraber yaşayan Nilüfer programın son bölümünde annesi ile yaşamaya devam edip etmeyeceğini açıkladı. Programda uzun süredir konuşulan Zekiye Ömer hesaplaşmasında da son perde ekrana geldi. Zekiye’nin eşi Ömer’i affedip etmeyeceği merak konusu oldu. Programın son bölümü yine ilgi ile takip edildi.

Esra Erol Programı 22 Şubat Gündemleri Neler Olacak?

Esra Erol’un geçen hafta ekrana gelen son bölümünün ardından bu hafta hangi gündemlerin ele alınacağı merak konusu oldu. Programda Ömer ve baldızları arasındaki yüzleşme bugün de devam edecek. Yeni gündemlerin de ekrana geleceği Esra Erol bugün saat 16.20’de yayınlanacak.

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22 Şub 2021 - 11:36 - Dizi Fragmanları

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