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- 24 Şub 2021 - 13:34

Masumiyet Dizisi 1. Bölüm Full İzle! 24 Şubat 2021 Masumiyet Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Uzun zamandır Masumiyet dizisi merakla bekleniyor. Masumiyet bu akşam ekranlara gelecek. Masumiyet 1. bölüm kesintisiz izleme linkine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Emre Okur
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Masumiyet 1. Bölüm FOX TV İzle! TIKLAYINIZ.

Uzun zamandır merakla beklenilen Masumiyet dizisi ile bölümü ile bu akşam ekrana gelecek. Güçlü oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine çeken yapımda yaşanacaklar şimdiden merak konusu oldu. Bir süredir hakkında birçok ayrıntının araştırıldığı yapımın ilk bölüm fragmanının yayınlanması ile heyecan da zirveye çıktı. Masumiyet dizisi ilk bölümü ile bu akşam saat 20.00’da ekrana gelecek. Yapım her hafta çarşamba akşamları FOX TV ekranlarında yayınlanmaya devam edecek.

Mehmet Aslantuğ ve Hülya Avşar gibi başarılı oyuncuları kadrosunda bir araya getiren Masumiyet dizisinin yönetmenliğini Ömür Atay yapacak. Gold Film tarafından ekrana getirilen yapımın senaryosu ise Sırma Yanık’a ait. Güçlü kadrosu ile uzun zamandır gündemde yer alan yapımın konusu ise şimdiden tartışma yarattı. İlk bölümü merakla beklenen Masumiyet dizisinde bir anda değişen 3 hayat anlatılacak.

Masumiyet Dizisi 1. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı, İlk Bölümde Neler Yaşanacak?

FOX TV ekranlarının yeni dizisi Masumiyet ilk bölümü ile bu akşam ekrana gelecek. Yapımın birinci bölüm fragmanı da ekrana gelmeye başladı. Heyecan dolu sahnelerin dikkat çektiği Masumiyet dizisinde, kızının yanlış adama aşık olması ile bir anda hayatı değişecek olan bir kadının hikayesi anlatılacak. Başrollerinde Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ ve Deniz Çakır’ın rol alacağı Masumiyet dizisi ilk bölümü ile bu akşam saat 20.00’da FOX TV  ekranlarında yayınlanacak.

Masumiyet dizisinin bu akşam ekrana gelecek ilk bölümünde yol kenarında ölü sanılan genç bir kız bulunur. 19 yaşındaki Ela öldüresiye dövülmüş ve yol kenarına atılmıştır. Ela’nın annesi Bahar kızına bunu yapanın bir süredir yasak aşk yaşadığı İlker Ilgaz olduğunu düşünür ve polise onu şikayet eder. Bu sırada İlker Ilgaz ise aile dostlarının kızı İrem ile evlenmek üzeredir.

Masumiyet Dizisinin Oyuncu Kadrosunda Kimler Var?

Bu akşam ilk bölümü ile ekrana gelecek Masumiyet dizisinin başrollerinde Deniz Çakır, Hülya Avşar ve Mehmet Aslantuğ yer alıyor. Yapımda Deniz Işın, İlayda Alişan ve Serkan Tütüncü gibi isimler de yer alıyor.

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24 Şub 2021 - 13:34 - Dizi Fragmanları

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