Zuhal Topal'la Sofrada 550. Bölüm İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 26 Şubat 2021 Günün Puan Durumu Ne Oldu?

Zuhal Topal'la Sofrada 550. Bölüm FOX TV İzle! TIKLAYINIZ.

FOX TV ekranlarının sevilen yemek yarışması Zuhal Topal’la Sofrada yeni bölümleri ile izleyenleri ekrana çekiyor. Yayınlanan ilk sezonundan bu yana rekabet ve eğlence dolu bölümleri ile izleyenlerden beğeni toplayan yapımda her hafta birbirinden iddialı yarışmacılar mutfaktaki hünerlerini sergiliyor. Zuhal Topal’la Sofrada programı hafta içi hergün saat 16.00’da FOX TV ekranlarında sevenleri ile buluşuyor.

Zuhal Topal’ın renkli sunumu ile ekrana gelen yemek yarışmasında her hafta 5 gelin ve kaynana takım olarak mücadele ediyor. Gelinlerin kendi hazırladıkları menüler ile kaynanalardan en yüksek puanları almaya çalıştığı programda kaynanalar ise Zuhal Topal ile beraber jüri üyesi oluyor ve puanlama yapıyor. Kaynanaların kendi gelinlerini birinci yapmak için çabaladığı programda her hafta cuma günleri haftanın finali gerçekleşiyor. Haftanın en yüksek puanlarını alan gelin ise 15 bin liralık büyük ödülün sahibi oluyor.

Zuhal Topal’la Sofrada Programı 25 Şubat Yarışmacısı Kim, Kaç Puan Aldı?

Üçüncü sezonu ile yayın hayatına devam eden Zuhal Topal’la Sofrada programı dün yine heyecan dolu bölümü ile ekrana geldi. Haftanın finaline yaklaşılan programda günün yarışmacısı kısıtlı zamanda menüsünü tamamlamak için büyük çaba gösterdi. Programın sıkı takipçileri 25 şubat günü yarışan gelini ve aldığı puanı merak ediyor.

Zuhal Topal’la Sofrada programının dün ekrana gelen bölümünde Melis Can Çelik ve kaynanası Sevginaz Çelik mücadele etti. Zorlu günün sonunda Melis Naz Çelik, kaynanalardan ve Zuhal Topal’dan toplam 30 puan almayı başardı. Haftanın finaline gelinen programda büyük ödülün sahibi olacak isim merakla bekleniyor.

Zuhal Topal’la Sofrada 26 Şubat Yarışmacısı Kim, Puan Durumu Belli Oldu Mu?

Zuhal Topal’la Sofrada programı bugün haftanın son yayını ile ekrana gelecek. Her hafta olduğu gibi 22 26 şubat haftasının en yüksek puanını alan ismin açıklanacağı ve büyük ödülün sahibini bulacağı programın bugünkü bölümünde yarışacak gelin ve aldığı puan ise henüz belli değil. Zuhal Topal’la Sofrada programı bugün saat 16.00’da FOX TV ekranlarında yayınlanacak.