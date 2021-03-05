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- 05 Mar 2021 - 18:49

Bitlis şehitleri Ankara Cebeci Askeri Mezarlığı'nda toprağa verildi

Bitlis'te kaza kırıma uğrayan askeri helikopterde şehit olan Korgeneral Osman Erbaş, Albay Şentürk Aydınyer, yüzbaşılar Gökhan Uysal, Tayfun Kureş ve Salih Sarıoğlu'nun cenazeleri, Cebeci Askeri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Bitlis'te kaza kırıma uğrayan askeri helikopterde şehit olan Korgeneral Osman Erbaş, Albay Şentürk Aydınyer, yüzbaşılar Gökhan Uysal, Tayfun Kureş ve Salih Sarıoğlu'nun cenazeleri, Cebeci Askeri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit düşen askerler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı, Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde düzenlenen devlet töreninin ardından 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Erbaş, İstihbarat Albay Aydınyer, Kara Pilot yüzbaşılar Uysal ve Kureş ile Bakım Yüzbaşı Sarıoğlu'nun naaşları, Cebeci Askeri Mezarlığı'na getirildi.

Askerlerin omuzlarında taşınan naaşların katafalka alınmasının ardından şehitlerin özgeçmişleri okundu.

Yapılan dualar sonrasında toprağa verilen cenazelerin sarılı olduğu Türk bayrakları, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar tarafından ailelere teslim edildi.

Ardından saygı duruşunda bulunuldu, tören mangası tarafından saygı atışı yapıldı.

Cenazeye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Milli Savunma Bakanı Akar, İçişleri Bakanı Soylu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, milletvekilleri, eski komutanlar ve şehitlerin yakınları katıldı.
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05 Mar 2021 - 18:49 - Gündem

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