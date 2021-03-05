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- 05 Mar 2021 - 20:09

Şehit Astsubay Kıdemli Üstçavuş Ömer Umulu, Kırıkkale'de son yolculuğuna uğurlandı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayan askeri helikopterde şehit olan Muhabere Astsubay Kıdemli Üstçavuş Ömer Umulu'nun cenazesi, memleketi Kırıkkale'de toprağa verildi.

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Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayan askeri helikopterde şehit olan Muhabere Astsubay Kıdemli Üstçavuş Ömer Umulu'nun cenazesi, memleketi Kırıkkale'de toprağa verildi.

Elazığ'da düzenlenen törenin ardından uçakla Ankara'ya gönderilen şehit Umulu'nun (40) naaşı, burada düzenlenen törenden sonra kara yoluyla Kırıkkale'ye getirildi.

Nur Cami ve Külliyesi'nde düzenlenen törene katılan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez ve protokol üyeleri, burada şehidin babası Muharrem Umulu ve diğer aile fertlerine başsağlığı diledi.

Şehidin eşi Gül Umulu, tabuta sarılarak eşinin fotoğrafını öptü, çocukları Arda (16) ve Aras (10) da babalarının tabutuna sarıldı.

İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, Kırıkkale Şehitliğinde toprağa verildi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınları, Vali Yunus Sezer, milletvekilleri, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğgeneral Kadir Eğriboyun, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Garnizon Komutanı Albay Mehmet Ali Durmuş, İl Emniyet Müdürü Günter Şenses, İl Jandarma Komutanı Albay Uğur Özmen ve vatandaşlar katıldı.

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05 Mar 2021 - 20:09 AA - Gündem

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