Şehit Uzman Çavuş Hakan Gül'ün cenazesi Amasya'ya getirildi
Bitlis'in Tatvan ilçesindeki helikopter kazasında şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül'ün cenazesi, memleketi Amasya'ya getirildi.
Bitlis'in Tatvan ilçesindeki helikopter kazasında şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül'ün cenazesi, memleketi Amasya'ya getirildi.
Askeri uçakla Merzifon Havalimanı'na getirilen şehidin Türk bayrağına sarılı tabudu, tören mangası tarafından cenaze aracına konuldu.
Aynı uçakla şehidin eşi Fadime, çocukları Caner (17) ve Ceren (13) Gül de geldi.
Törene şehidin annesi Gülüzar Gül ve yakınlarının yanı sıra Amasya Valisi Mustafa Masatlı, AK Parti Amasya Milletvekili Levent Karahocagil, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı ile diğer protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan şehidin naaşı, yarın il merkezine bağlı Doğantepe köyünde yapılacak törenin ardından toprağa verilecek.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.